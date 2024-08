Göz-Göz’ün B planı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon için gün sayan Göztepe, kaleci konusunda temkinli davranıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Mateusz Lis'in akıbetinin henüz belirsiz olması nedeniyle kurmaylar yeni bir ismi gündeme aldı. İzmir ekibi şu an Newcastle United formasını giyen 35 yaşındaki Slovakyalı eldiven Martin Dubravka ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Şu an kadroda 2 kalecisi bulunan Göz-Göz yönetimi, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında kaleci transferi yapacağını açıklamıştı. Arda'yı as kaleci olarak düşünen ve Ekrem'le yedeklemeyi planlayan sarı-kırmızılılar, sezon başlamadan önce kaleci belirsizliğini çözüme ulaştırmak adına B planı olarak Dubravka'nın nabzını yoklayacak.

ETKİLEYİCİ BİR GRAFİK

Profesyonel kariyerine MSK Zilina'da başlayan Dubrakva, Newcastle'ın yanı sıra Esbjerg FB, Slovan Liberec, Sparta Prag, Manchester United formalarını giydi. Geçen sezon Premier Lig'de 30 maça çıkan Dubravka, gösterdiği performans ile oldukça dikkat çekici bir grafik yakaladı. Kariyerinin en parlak günlerini Newcastle'da geçiren deneyimli eldiven İngiliz ekibiyle 163 maçta görev yapmayı başardı. Slovakya milli takımında da ülkesini temsil eden Dubravka, milli formayı 43 kez sırtına geçirme başarısı gösterdi.

STANİMİR STOİLOV RAHATSIZLANDI

GEÇEN sezon teknik direktör Radomir Kokovic'in yerine teknik koltuğa oturan Stanimir Stoilov, sezonun başlamasına 1 hafta kala rahatsızlandı. Süper Lig maratonu için gün sayan sarı-kırmızılı ekibin Bulgar teknik patronu önceki gün oynanan Kayserispor karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı. Oynattığı hücum futbolu ve disiplinli duruşu nedeniyle taraftarın sevgilisi haline gelen Stoilov'un önümüzdeki hafta ligin ilk maçı olan Antalyaspor müsabakasında takımın başında olacağı öğrenildi