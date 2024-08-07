Göztepe’ye yeni sponsor

Bu kapsamda, Pasha Group sponsorluğunu üstlendiği kulüpler listesine, ülkemizin önemli ve köklü markalarından biri olan Göztepe Spor Kulübü'nü de ekledi.

Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen iş birliği lansmanında yaptığı konuşmada, Pasha Group ile yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirtti. Ertan, "Bugün Türk sporuna önemli katkılarda bulunan Pasha Group ailesiyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Her iş birliği gibi bu iş birliği de bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İzmir'in en köklü ve değerli markalarından biri olarak, bu iş birliğinin her iki taraf için olduğu kadar Türk futbolu için de hayırlı olmasını dileyen Ertan, Pasha Group'a teşekkürlerini sundu.

Pasha Group Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, Türk futbolunun en köklü ve kadim markalarına verdikleri desteklerle tanınan bir şirket olarak, Göztepe Spor Kulübü ile imzaladıkları sponsorluk anlaşmasının kendisi için de büyük anlam taşıdığını ifade etti. Erbaş, "Türk futbol tarihinde İzmir takımlarının yeri çok ayrıcalıklıdır. Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak Cumhuriyet tarihimiz boyunca ürettikleri değerlerle, İzmir'in adı gerek futbolda gerekse sporun diğer branşlarında altın harflerle yazılmıştır. Göztepe Spor Kulübü, köklü ismiyle Türk ve Anadolu futbolunun dünya çapında temsilcisi olarak, başarılarına kesintisiz olarak devam edecektir. Bu şanlı yolda, Göztepe camiasına samimiyet ve heyecanımızla yaptığımız katkı, benim ve Pasha Group ailesi için mücevher değerindedir," şeklinde konuştu.