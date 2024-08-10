Göz-Göz puanı kaptı

Süper Lig'e iki yıllık aranın ardından geri dönen İzmir ekibi Göztepe, sezonun ilk maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 11. dakikada sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek, topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Erdoğan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 24'te ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti. 27'de sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Romulo'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları kornere gönderdi.

TİJANİC ÇERÇEVEYİ BULAMADI

47'de sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Djenepo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Larsson'un şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu önünde bulun Güray Vural, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu Djenepo'nun topa elle dokunduğuna karar vererek golü iptal etti. 81'de İsmail'in hızlı kullandığı taç atışında topla buluşan Tijanic'in şutu yan ağlarda kaldı. 84'te İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasına hareketlenen Nielsen'in kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı. Maç 0-0 bitti.

'SÜPER' KADRO

2 senenin ardından Süper Lig'e dönen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor ile deplasmanda oynanan sezonun ilk maçında sahaya Arda, Nazım, Heliton, Koray, Miroshi, Djalma, Dennis, Solet, Yalçın, Kubilay, Romulo 11'iyle çıktı. Sakatlığı bulunan Kuryu Matsuki'nin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken, sakatlığı bulunan Ogün Bayrak'ın ise kısmen iyileşti ve 18 kişilik kadroda yer aldı.

TARAFTAR GURBETE AKIN ETTİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Süper' sezonun ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir'den Antalya'ya gelen sarıkırmızılı taraftarlar, şehirde bayraklarla bayram havası yarattı. Maç boyunca tezahüratlar yapan 12. adam, takımlarını bir saniye olsun yalnız bırakmadı.