Hücum hamlesi

TRENDYOL Süper Lig'de ilk 2 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, yeni bir transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, şu an West Bromwich forması giyen 26 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusu Grady Diangana'yı gündemine aldı. Yapacağı 2-3 takviye ile transfer dönemini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, deneyimli oyuncu ile temasa geçmek için hazırlanıyor. Geçen sezon West Bromwich'te 38 karşılaşmada forma giyen ve 7 gol, 8 asist ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun Haziran 2025 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

GÖZDE OLDU

Geçen sezon birçok takımın transfer listesinde yer oyuncunun Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu bırakmak istemediği kaydedilirken, yıldızı parlayan oyuncunun ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında. Ön bölgeye yapılacak bir transfer ve Mateusz Lis'in takıma dönmesiyle devler arenasındaki kadrosunu büyük ölçüde şekillendirecek kurmayların, lige odaklanmak ve oyuncuları takıma adapte etmek için çabalayacağı belirtildi.

WEST HAM'DA ÇIKIŞ YAPTI

Profesyonel kariyerine West Ham U23 takımında başlayan deneyimli sağ kanat, burada kariyer basamaklarını birer birer çıkarak önce West Ham A takımında forma giymeye başladı. Daha sonra West Bromwich'e kiralık olarak giden Grady Diangana, buradaki performansıyla takımın değişmezi oldu ve 2020-21 sezonunda 13.50 milyon Euro'ya bonservisiyle West Bromwich'in oyuncusu oldu.