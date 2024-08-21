Göz-Göz’de rota Touba

Süper Lig'de ikinci hafta maçında evinde Fenerbahçe'ye kök söktüren Göztepe, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, yine savunma hattına takviye planlarken aradığı ismi Başakşehir'de buldu. Göz- Göz, İstanbul ekibinde bu sezon kadroda düşünülmeyen Cezayirli stoper Ahmet Touba için devreye girdi. Kurmaylar, 26 yaşındaki stoperin durumunu Başakşehir Kulübü'ne sorarken oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediğini belirtti.

YÖNETİM BEKLEMEYE GEÇTİ

Cezayirli savunmacının transferine teknik direktör Stanimir Stoilov da onay verirken, Göztepe yönetimi oyuncu için bekleyişe geçti. Belçika'da yetişen futbolcu Zulte Waragem, Club Brugge, Leuven, Beroe, Waalwijk ve Lecce formalarını da terletti. Geçen sezonu İtalya'da Lecce ekibinde kiralık olarak geçiren Serie A'da 6 karşılaşmada görev almıştı.

UĞUR KAAN BAŞAKŞEHİR YOLCUSU

GÖZTEPE, Başakşehir'li Ahmet Touba için devreye girerken İstanbul ekibinin de sarı-kırmızılılardan bir oyuncu ile ilgilendiği ifade edildi. Göz-Göz'ün kadrosunda düşünülmeyen genç futbolcu Uğur Kaan Yıldız'ı Başakşehir'in transfer listesine aldığı iddia edildi. Turuncu-lacivertlilerin Uğur Kaan'ın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.