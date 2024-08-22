SÜPER Lig'de geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de oynanan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yere itilmesiyle tırmanan olaylar sonrası Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, yazılı bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe Kulübü ve camiasından Göztepe'ye yönelik suçlamalara katılmadığını ifade eden Sepil, Koç'un maç oynanırken sahaya inmesiyle ilgili "Hayatımda ilk kez gördüm" yorumunu yaptı.

ALIŞIK OLUNAN BİR DURUM DEĞİL

Sepil, "Devre arasının sonuna doğru Ali Başkanı stadın içinde yürürken gördüğümde bayrak direğine varmıştı bile. O noktada Fenerbahçe yöneticisine mesaj attım ne oluyor diye. Bizde bilgi olsa, Ali Başkan'ın stada neden girdiğini, o tarafa neden gittiğini bilsek yardımcı olacağız. Bu çok alışık olunan bir durum değil, ben 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez görüyorum. Biz böyle durumlarla karşılaştığımızda karşı kulübün Başkanı'ndan yardım isteriz" ifadelerini kullandı.

KEŞKE BİZE BİLGİ VERİLSEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmaylarına her zaman olduğu gibi statta loca tahsis ettiklerini belirten Sepil, sarı-lacivertlilerin protokolde oturmayı tercih ettiğini ifade etti. Sepil, "Türk sporunda, Türk futbolunda görmek istemediğimiz bir olayı yaşadık. Ali Başkan itildi, yere düştü. Bunu istemeyecek, kabul etmeyecek ilk kişi benim. Keşke Ali Başkan kendi tribününe giderken bize bilgi verseydi, bu olanları bilseydik olaylar bu raddeye gelmeyecekti. Bizlerin dengeli hal ve tutumları, sağlıklı iletişim ve dayanışma içinde olmamız başta taraftarlarımız olmak üzere herkese doğru örnek olacaktır" dedi.

ŞİMDİ GÖZLER PFDK'DA

GÖZTEPE'DE olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında gözler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) vereceği cezalara çevrildi. Göz-Göz, müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı'nın 52'nci maddesi uyarınca ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Maçta sahaya giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşüren Göztepe kulüp görevlisi Fatih Özkan da saldırısı nedeniyle talimatların 49'uncu maddesi uyarınca PFDK'lık oldu. Kurul kararları yarın açıklanacak. Maç içinde deplasman tribününe müdahale etme gerekçesiyle sahaya giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti.