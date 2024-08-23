Göztepe’den ada çıkarması

Trendyol Süper Lig'de ilk iki maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, hücum hattına son bir hamle için hazırlanıyor. Son olarak 27 yaşındaki Polonyalı kaleci Lis'i Southampton'dan kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Ada çıkarmasına devam ediyor. Transfer harekatını sürdüren Göz-Göz, West Ham forması giyen 19 yaşındaki İngiliz santrfor Divin Mubama'ya kanca attı. Şu an boşta olan oyuncu ile bir an önce masaya oturmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, genç ve gelecek vadeden yeteneği takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor.

ALTERNATİF YARATILACAK

Mevcut kadroda yer alan Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş, Juan Silva'ya ek olarak Divin Mubama'yı transfer ederek hücum hattını dörtlemek isteyen yönetim, forvet hattında alternatifli bir kadro yaratmaya çalışıyor. Deneyimli oyuncunun şu anda bonservisinin elinde olması nedeniyle birçok kulüp ile temas halinde olduğu öğrenilirken, genç forvetin Süper Lig ve taraftar profili nedeniyle Göztepe'yi tercih edebileceği ifade ediliyor.

SARI-KIRMIZILILAR LİS'İ DUYURDU

GÖZTEPE, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan yuvaya döndürdüğü kaleci Mateusz Lis'in imzasını resmen duyurdu. Yönetimin aylardır transferi için uğraştığı 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, dün akşam İngiltere'den geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarıkırmızılılara imza attı. İzmir'de daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giyen Lis, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a transfer edilmişti. Göztepe, tecrübeli file bekçisiyle ilgili, "Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

GÖZ-GÖZ GURBETTE

GÖZTEPE, Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında bugün Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlanan kaleci Arda'nın yanı sıra tedavisi süren Japon orta saha oyuncusu Matsuki mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe'ye uzun uğraşlar sonucu geri dönen Mateusz Lis ise Alanya'da sahadaki yerini alacağı öğrenildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, "Alanyaspor deplasmanında da kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu. İki takım son olarak 2021-22 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Alanya'daki maç 2-2 berabere biterken, Göztepe rakibine Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 kaybetti.