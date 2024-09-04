Göztepe’de Connolly iddiası

Trendyol Süper Lig'de transferde son düzlüğe giren Göztepe, yeni bir hamle için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Hull City forması giyen 24 yaşındaki İrlandalı forvet Aaron Connolly'e kanca attı. Yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, boşta olan oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Oyuncudan olumlu dönüş gelirse vakit kaybetmeden imzaları atmak isteyen yönetim, ön bölgede Romulo, Juan ve Kubilay arasında rekabet yaratmak istiyor

STOİLOV'UN ÖNERİSİYLE

Kariyerine Brighton'da başlayan Connolly, daha sonra Luton Town'a transfer oldu. Hull City'nin yanı sıra Middlesbrough formasını da giyen Aaron Connolly, Venezia formasını da terletti. Stanimir Stoilov'un oyuncuyu yönetime önerdiği öğrenilirken, yönetimin bu transfer hamlesi ile takviyeleri noktalayacağı kaydedildi.

YALÇIN İÇİN TEMAS SÜRÜYOR

GÖZTEPE'NİN tecrübeli oyuncusu Yalçın Kayan, yol ayrımına geldi. Daha önce Başakşehir ile de temas halinde olan oyuncu için en ciddi teklifi Iğdır FK'nın yaptığı ve transferin en kısa sürede netleşeceği bildirildi. 2 hafta önce oynanan F.Bahçe maçında takım arkadaşlarını beklemeden soyunma odasına gittiği iddia edilen ve Stanimir Stoilov ile tartışıp kadro dışı kalan Yalçın, Alanya ve Bodrum FK maçlarında tribünde oturdu. Göztepe altyapısından yetişen Yalçın, 2 sezon önce Göztepe taraftarıyla da sorun yaşamıştı.

VİCTOR HUGO GÜÇ DEPOLUYOR

GÖZTEPE'NİN Flamengo'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Victor Hugo güç depoluyor. Oyuncunun milli ara ve bay geçilecek haftada hazır hale gelip Kayseri maçında şans bulması bekleniyor.