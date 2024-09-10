Göz-Göz’de rota Julimar

Trendyol Süper Lig'de son bir transfer hamlesi yaparak takviyeyi sonlandıracak Göztepe'de yeni bir iddia var. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Athletico Paranaense forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı golcü Julimar Junior'a kanca attı. Geçen sezon Brezilya ekibi ile 46 maça çıkan ve attığı 6 gol, 1 asist ile dikkatleri üzerine çeken Julimar'ı takıma kazandırmak için harekete geçti.

İLK PLAN KİRALAMA

Sözleşmesi Haziran 2026 yılına kadar süren oyuncu ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, oyuncuyu transfer ederek rotasyonlu bir ön bölge yaratmak istiyor. Göztepe'nin hisselerinin büyük kısmının sahibi Sport Republic'in oyuncuyu Southampton'a transfer edip ardından Göztepe'ye kiralamak istediği ifade edilirken, bu hafta içi transfer işleminin tamamlanmasını hedefliyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un hücumda ilk 11 oyuncusu olarak Romulo ile Juan'ı düşündüğü öğrenilirken, Julimar ile Kubilay Kanatsızkuş'u rotasyon oyuncusu olarak değerlendireceği kaydedildi. Stoilov, daha önce yaptığı açıklamada bir forvet daha istediğini söylemişti. Transfer sezonunu bitmesine 3 gün kala Julimar ile imzalayarak bu yaz transfer döneminin son hamlesini yapacak Göztepe, lige odaklanacak.

OGÜN BAYRAK İLK 11'E HAZIRLANIYOR

SARI-KIRMIZILILARIN 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ogün Bayrak, milli arayı iyi değerlendiriyor. Geçen sezon ilk 11'in değişilmez ismi olan Ogün, yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'de siftah yapamamıştı. Göztepe'nin ilk 4 haftadaki karşılaşmalarında yedek kulübesinde oturan Ogün'ün milli aranın ardından oynanacak ilk maçta forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Stoilov'un Ogün'e şans vermesi beklenirken, oyuncunun siftah yapacağı ifade ediliyor.

EKREM EROKSPOR YOLCUSU

SARI-KIRMIZILILARIN sezon başında takıma yeniden kazandırdığı 27 yaşındaki golcü Ekrem Kılıçarslan'ın Esenler Erokspor ile anlaştığı iddia edildi. Geçen sezon takımın kalesini koruyan ancak Keçiörengücü'ne transfer olan Kılıçarslan, sezon başında 3. kaleci olarak tekrar takıma dönmüştü. Kaleye Mateusz Lis'in geçmesi, yedek kaleci olarak Arda Özçimen'in belirlenmesinin ardından Ekrem'in forma şansı bulma ihtimali iyice azaldı. Yönetime ayrılmak istediğini belirten Ekrem'in İstanbul temsilcisi ile imzalamak üzere olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde duyurulaca ğı öne sürüldü. Deneyimli file bekçisi, bu sezon forma şansı bulamamıştı.