Brumado yoklaması

Trendyol Süper Lig'de son bir golcü hamlesi yaparak transfer sezonunu noktalayacak Göztepe'de yeni bir iddia gündeme geldi. Athletico Paranaense forması giyen forvet Julimar Silva ile ilgilenen kurmaylar, olası bir olumsuz duruma karşı B planını da hazırladı. Göz-Göz, son olarak Coritiba FC'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor Junior Brumado'ya kanca attı.

JULİMAR İLK SIRADA

Göz-Göz, Julimar ile anlaşma sağlayamazsa transfer dönemi kapanmadan Brumado'yu takıma kazandıracak. Özellikle ön bölgede teknik direktör Stanimir Stoilov'un tercihini Brezilyalı oyunculardan yana kullandığı göze çarparken, Junior Brumado ile bugün bir görüşme yapılması planlanıyor.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Danimarka temsilcisi FC Midtylland ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Brumado'nun bonservisiyle birlikte alınmak istendiği ifade edildi. Kariyerinin en parlak günlerini 2020-23 yıllarında Midtjylland'ta geçiren ve 71 karşılaşmada 13 gol atarak dikkatleri üzerine çeken oyuncunun Süper Lig kartı nedeniyle Göztepe'nin teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi. Transfer döneminin bitmesine iki gün kala vakit kaybetmeden forvet eksikliğini gidermek isteyen sarı-kırmızı yönetim, bir an önce girişimlerini resmiyete dökmeyi planlıyor.

YALÇIN'A KOCAELİ KANCASI

GÖZTEPE'NIN deneyimli orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'a yeni bir talip var. Geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında takımı beklemeden yedek kulübesine giden ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile kavga ettiği iddia edilen Yalçın'a Kocaelispor'un talip olduğu ifade edildi.

IĞDIR İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

TRANSFER döneminin bitmesine 2 gün kala Iğdır FK ile anlaşmaya çok yakın olan Yalçın Kayan'ın Kocaeli temsilcisi ile görüştüğü ve yanıt vermek için süre istediği öğrenildi. Geçen sezon attığı 9 gol ile sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi olan Yalçın'ın bir an önce belirsizliği ortadan kaldırmak istediği gelen bilgiler arasında. Ayrıca Iğdır FK'nın Yalçın Kayan için yeni bir teklif hazırladığı ve transferi gerçekleştirmek için oldukça kararlı olduğu kaydedildi.