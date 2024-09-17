Ankersen farkı

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçiren Göztepe'nin yatırımcısı Sport Republic farkını konuşturuyor. 2022- 2023 sezonunda sarı-kırmızılı ekibin hisselerinin yüzde 70'ini alan İngiliz şirketi Göz-Göz'ün adeta çehresini değiştirdi. Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen'in öncülüğünde Göztepe yeni bir felsefeyle tekrar yapılanmak için kolları sıvarken, Sport Republic desteğiyle sahaya çıktığı ilk sezondan itibaren gözünü zirveden ayırmadı.

Bu süreçte ilk olarak 1. Lig'de Play-Off oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar istediğini alamasa da, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'in en az gol yiyen takımını kurarak sezonu 2. sırada tamamladı ve şampiyon oldu.

AVRUPA SESLERİ YÜKSELDİ

Bu sezon iki senelik aranın ardından Türkiye'nin devler arenasında boy gösterme şansı yakalayan Göztepe, Sport Republic ile geçirdiği 3. senesinde Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Bu süreçte yaptığı takviyeler ile gözünü yükseğe diken Sport Republic, Fofana, Matsuki, Romulo ve Victor Hugo gibi isimlerle ligin en değerli 7. kadrosunu kurdu. İngiliz merkezli yatırımcılarla birlikte Göztepe 2020-2021 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra adeta küllerinden doğdu. Sport Republic, bu süreçte teknik direktörlük koltuğuna Stanimir Stoilov'u geçirerek vizyonuyla Göztepe'ye değer kattı.

AYRILMAZ DÖRTLÜ OLDULAR

GÖZTEPE'NİN Avrupa hayali kurduğu yolculuğunda 4 isim sarıkırmızılı ekip için değişilmez bir hale geldi. Süper Lig'de taraftara hayaller kurduran dörtlünün en üst kademesinde Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen yer alırken, İzmir temsilcisinin efsane ismi Mehmet Sepil ise onursal başkanlık unvanıyla Ankersen'in yanında konumlandı. Sportif Direktör olarak görev üstlenen Ivan Mance, takımın hamle adamı konumunda bulunurken, teknik direktörlük koltuğuna geçerek dik duruşu ve ofansif oyun anlayışıyla Stanimir Stoilov, adını şimdiden efsaneler arasına yazdırdı.

DEMİREL'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

FENERBAHÇE'NİN ve milli takımın efsane oyuncusu Volkan Demirel, katıldığı bir televizyon programında Göztepe'ye övgü dolu sözler sarf etti. Demirel, Göztepe'nin seyircisinin bu sene hiçbir statta olmadığını söyleyerek, "Bütün maçlar full, her yer sarı-kırmızı. Bir şarkı söylüyorlar, benim tüylerim diken diken oluyor. 'Fırtınam felaketim hasretim' şarkısını konserde dinlesen bu kadar etkilenmezsin. Gerçek bir 12. adam. Öyle bir ambiyans yaratıyorlar ki inanılmaz" dedi.