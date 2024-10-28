Göz-Göz’den büyük zafer

Trendyol Süper Lig'de yaklaşık bir yıldır evinde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, konuk ettiği Trabzonspor karşısında da fantastik bir galibiyete imza attı. Ligin iddialı ekibi bordo-mavilileri 90+2'de Tijanic'in golüyle 2-1 deviren Göz-Göz, uzun süre 10 kişi mücadele ettiği maçı zaferle bitirmenin

mutluluğunu yaşadı. Henüz 28. dakikada orta saha Dennis'in direkt kırmızı kart görmesiyle şoke olan İzmir ekibi, en az 62 dakika bir kişi eksik oynamasına rağmen rakibini devirdi. Taraftarının desteğini de güçlü bir şekilde arkasına alan sarı-kırmızılılar, öne geçtiği maçta Trabzon'un beraberlik golüne rağmen pes etmedi ve Tijanic'in uzatma dakikalarında gelen golü Gürsel Aksel Stadı'nı sevince boğdu.

RAKİPLERE GÖZDAĞI VERDİ

Kritik bir galibiyete imza atan Göztepe'de maç sonu ise büyük coşku yaşandı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle 15 puana ulaşırken Avrupa Kupaları hedefinde de önemli bir adım attı. İzmir temsilcisi, evindeki saltanatını da sürdürdü. Son yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde 1. Lig'de Kocaelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Göz-Göz, bu maçın ardından Gürsel Aksel'de resmi maç kaybetmedi. Bu sezon sadece Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan İzmir ekibi, Bodrum FK'yı 2-0, Kayseri'yi 3-0, Sivas'ı 3-2 ve son olarak Trabzon'u da 2-1 yenen Göztepe rakiplerine gözdağı verdi.

"SAHADA ADETA 12 KİŞİ GİBİYDİK"

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise maçın ardından mükemmel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çok güçlü bir takıma karşı oynadıklarını anlatan Bulgar çalıştırıcı, "Sahada enerjimiz ve seviyemiz kesinlikle üst düzeydeydi. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın inanılmaz gücü ile oynadık. Biz tam tersine taraftarımızla birlikte 12 kişi gibiydik. Onlarla adeta bütünleştik, bize inanılmaz destek verdiler. Oyuncularımla, taraftarımızla, teknik ekibimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

DENNİS VE SOLET CEZALI DURUMDA

Trabzonspor galibiyetiyle yeniden üst sıralara tırmanan Göztepe, bu maçta iki kritik oyuncusunu ise kaybetti. Önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda orta sahanın en önemli oyuncuları Dennis ve Solet cezalı duruma düştü. Dennis, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Solet ise toplamda 4. sarı kartını gördü. Gaziantep FK deplasmanına önemli eksiklerle çıkacak sarı-kırmızılılarda golcü Romulo'nun da sakatlığından dolayı bu maça yetişmesi zor görünüyor.