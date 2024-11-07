Göztepe’ye yakın takip

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'nin yıldız isimlerine talipler çoğaldı. Sarı-kırmızılı ekibin üç futbolcusuna yurtdışı ve Türkiye'den ,yoğun ilgi var. Göz-Göz'ün 21 yaşındaki genç stoperi Taha Altıkardeş'e Bundesliga ekiplerinden Mainz ile Union Berlin'in talip olduğu öğrenilirken, İzmir ekibinin altyapısından çıkan 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Anthony Dennis ise Championship ekiplerinden Norwich'in radarına girdi. Göztepe yönetiminin kulüplerin temsilcileri ile iyi bir bonservis bedeli kazanmak için sıkı bir pazarlığa gireceği belirtildi.

TEKNİK HEYET İSTEKSİZ

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise genç ve gelecek vadeden oyuncuların takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ifade edildi. Stoilov, yönetime savunmada Taha ve orta alanda Dennis'in oyun sisteminde önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde Stoilov ile kurmaylar bir toplantı yıldız isimlerin akıbetini netleştirecek.

YALÇIN KAYAN'A ANTALYA MARKAJI

SEZON başında kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaştığı ve bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde imzalayacağı kaydedildi. Ligin başında kontratını uzatmak için yönetim ile masaya oturan ancak bir türlü ekonomik gerekçeler nedeniyle anlaşma sağlayamayan altyapı patetntli Yalçın Kayan, takımda istenmeyen adam ilan edilmişti.