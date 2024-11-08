Göz-Göz’e özel prim

Trendyol Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'de yönetim sezon başından bu yana ekstra özel primlerle başarılı futbolcularını ödüllendiriyor. Avrupa'daki sistemi sezon başında Göztepe'ye uyarlayan kurmaylar, duran top ve taç organizasyonlarından gelen gollere ekstra prim veriyor. Ayrıca kalesini gole kapattığı her maçta kaleciler de ayrı özel olarak prime hak kazanıyor. Bu sezon sarı-kırmızılılar taç organizasyonundan üç kez ağları sarsarken, Polonyalı kaleci Mateuzs Lis de 3 maçta gole geçit vermedi. 10 maçta attığı 17 golün 3'ünü taç atışlarının ardından bulan Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov özel bir ekip kurmuş ve başına da duran top ustası İtalyan Antrenör Fabio Viviani'yi geçirmişti.

TAÇLARDA DJALMA BAŞROLDE

Sarı-kırmızılılar özellikle Djalma Silva'nın kullandığı taçlardan pozisyonlar yakaladı. Taha'nın taçtan gelen topta Kayserispor'a attığı gol, Samsunspor maçında kullanılan taç atışı sonrası Samsun oyuncusu Zeki'nin topu kendi ağlarına yollaması ve Sivas müsabakasında yine bir taç organizasyonuyla Romulo'nun kafayla topu filelere göndermesiyle, sarı-kırmızılılar özel çalışmalarının meyvelerini aldıklarını gösterdi.

KONYA ÖNÜNDE KİLİT İSİM DAVİD TİJANİC

GÖZTEPE'NİN 10 Kasım Pazar günü konuk edeceği Konyaspor önünde en büyük kozu David Tijanic olacak. Sarı-kırmızılı ekipte 10 maçta 4 asist üreten Slovenyalı oyuncu bu hafta daha fazla sorumluluk alıp, Konya defansının kilidini çözecek.

BİLETLER ÇOK KISA SÜREDE TÜKENDİ

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü Konyaspor'u evinde 5'te 5 yapma hedefiyle ağırlayacak Göztepe'de karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılılarda 350 TL ile 2500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan az sayıda biletlerin tamamı tükendi. Açıklanan rakamlara göre satışa çıkan bin 105 kişilik deplasman biletlerinin tamamını da Konyaspor taraftarları satın aldı. Sezon başında 16 bin civarında kombine bilet satan Göz-Göz'de Gürsel Aksel Stadı'nın pazar günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada yine tıklım tıklım dolması bekleniyor.

ROMULO TAKIMA DÖNÜYOR

Dennis'in cezasının sürdüğü Göztepe'de Fofana da Gaziantep FK deplasmanında sakatlanmıştı. İzmir ekibininin hücum hattında sakatlığını tamamen atlatan Romulo'ya yeniden forma vereceği, teknik direktör Stoilov'un orta saha 3'lüsünü kurma konusunda son kararını maç günü vereceği öğrenildi.