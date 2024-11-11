Göz-Göz son nefeste

Son 1 senedir sahasında yenilgi yüzü görmeyen Göztepe dün de Konyaspor'u uzatmada bulduğu gollerle yenip evinde üst üste 5'inci galibiyetini aldı. 12. dakikada Romulo topu ceza alanında boş pozisyondaki Fofana'nın önüne çıkardı, Fofana'nın karşı karşıya vuruşunu kaleci ayaklarıyla kurtardı. 31'de Tijanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafası vuruşunu kaleci kornere çeldi. 65. dakikada Göztepeli Matsuki ceza yayında buluştuğu topu ağlara yolladı ancak hakem golü ofsayt nedeniyle geçerli saymadı.

90+6'ncı dakikada Konyaspor ceza sahasında Juan rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de topun başına geçeh Romulo penaltı atışında takımını öne geçirdi: 1-0. 90+10'da Göztepe defansından kafayla gönderilen uzun topla ceza sahasına giren Matsuki skoru ilan etti: 2-0.

ROMULO'NUN 5. MATSUKİ'NİN İLK GOLÜ

GÖZTEPE, sahasındaki 1 senelik mağlup olamama serisini sürdürürken sakatlığı atlatarak uzatma anlarında penaltıdan takımını öne geçiren Romulo, bu sezonki 5. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılıların Japon yıldızı Matsuki ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, dünkü maçta cezası biten Isaac Solet ile sakatlığı geçen Fofana'ya da 11'de yer verdi.

10 KASIM'A ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKTILAR

GÖZTEPELİ futbolcular Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılına denk gelen 10 Kasım'da oynanan maçta seremoniye Atamızın resminin bulunduğu tişörtlerle çıktılar. Teknik heyet de Atatürk tişörtleri ile kulübe de yer alırken Konyasporlu futbolcular da maç öncesi ısınmada "Saygı ve özlemle anıyoruz" tişörtlerini giydiler. Taraftarlar da Atatürk resimli tişörtlerle mücadeleyi takip ederken "Fikirler Ölmez" pankartı açıldı.