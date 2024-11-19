Federasyonlarda Paris değişimi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın ardından genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonda başkanlık seçimi süreci de tamamlandı. Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişikliği yaşandı, 27'sinde başkanlar görevine devam etti. Futbol, atıcılık, hentbol, tenis, atletizm, tekvando, oryantiring, briç, masa tenisi, üniversite sporları, işitme engelliler, kaykay, karate, modern pentatlon, eskrim, bocce-bowling-dart, vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi, hokey, motosiklet, dans sporları, satranç, halk oyunları, dağcılık, wushu kung fu, sualtı sporları ve geleneksel atlı spor dalları federasyonunun başkanları değişti.

BAŞKAN UÇAR VEFAT ETTİ

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 26 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından göreve Ogün Baysan getirildi. 5 Kasım'da yapılan genel kurulda ise başkanlığa Mehmet Sadık Vefa seçildi. Veli Ozan Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu başkanlığını 15 Mart'ta bıraktı. Paris Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu'nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi. Kaykay Federasyonu'nda ise Fahrettin Yıldız bir oy farkla yeni başkan seçildi.

İŞTE YENİ BAŞKANLAR

Futbol: İbrahim Hacıosmanoğlu, Atıcılık: Murat Kocakaya, Hentbol: Mesut Çebi, Tenis: Şafak Müderrisgil, Atletizm: Ahmet Karadağ, Tekvando: Bahri Tanrıkulu, Oryantiring: Atilla Güler, Briç: Esat Murat Molva, Masa Tenisi: Kerim Koç, Üniversite Sporları: Mutlu Türkmen, İşitme Engelliler Spor: Dursun Gözel, Kaykay: Fahrettin Yıldız, Karate: Ercüment Taşdemir, Modern Pentatlon: Serhat Aydın, Eskrim: Abdurrahman Karataş, Bocce, Bowling ve Dart: Erhayat Özgür Bayazıtlı, Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi: Koray Girgin, Hokey: Mustafa Çakır, Motosiklet: Mehmet Sadık Vefa, Dans Sporları: Barış Korkmaz, Satranç: Fethi Apaydın, Halk Oyunları: Hüseyin Güler, Dağcılık: Ali Şenkaynağı, Wushu Kung Fu: Abdurrahman Akyüz, Sualtı Sporları: Kadir Sağlam, Geleneksel Atlı Spor Dalları: Hakan Kazancı.