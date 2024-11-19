Göz-Göz’ün gözü Kartal’da

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, hafta sonu oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına kilitlendi. İzmir ekibi, ilk 4 yolundaki direkt rakibi siyah-beyazlıları mağlup ederek deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor. Göz-Göz, Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku dörtlüsünü Romulo, Juan ve Fofana ile geçerek skor üretmeye çalışacak. Rafa Silva, Muçi, Mario ve Immobile gibi isimlere Taha, Heliton ve Bokele ile duvar örmek isteyen Göztepe, her zaman oynadığı hücum oyunundan da vazgeçmeyecek.

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN KONUMDA

Göztepe, Beşiktaş ile 51 maça çıktı. Siyah-beyazlılar 30 galibiyet alırken, Göz-Göz 9 kez kazandı, 12 maç berabere bitti. Kartal 99 gol atarken, Göz-Göz 45 gol attı. İki ekip arasındaki son maçı ise Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

DJALMA SİLVA PARLIYOR

BU sezon Güney Kıbrıs ekibi AEL'den transfer edilen sol bek oyuncusu Djalma Silva, Göztepe'nin sahaya çıktığı 11 müsabakanın tamamında ilk 11 başlama başarısı gösterdi.

ROMAL PALMER BİLMECESİ

GÖZTEPE'NİN sezon başında İrlanda ekibi St.Patricks'e kiraladığı Romal Palmer'ın takıma dönüp dönmeyeceği netleşmedi. İyi bir performans gösteren oyuncu, burada 25 maçta 3 gol attı. Bu hafta teknik ekip ile toplantı yapacak Stanimir Stoilov'un son kararını vereceği öğrenildi.

GÖZTEPE'YE 1 KÖTÜ, 2 İYİ HABER

GÖZTEPE'YE iki iyi bir kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli orta sahası Ahmed Ildız'ın sakatlandığı ve Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi. Sezon başında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle devreyi kapatan Kubilay Kanatsızkuş ve ligin başında sakatlanarak haftalardır forma giyemeyen Doğan Erdoğan'ın ise çalışmalara başladığı belirtildi. Kubilay'ın form yakalamak için yoğun çaba sarf ettiği, Doğan'ın da hazır olmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

YALÇIN KAYAN BELİRSİZLİGİ SÜRÜYOR

GÖZTEPE'DE kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'ın takımda kalabileceği belirtildi. Genç oyuncuyu kurmayların bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonuna kadar süren Yalçın için yönetimin yüksek bir fiyat belirleyeceği belirtildi.