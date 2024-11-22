Sepil’den müjdeler

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe'de Onursal Başkan Mehmet Sepil, müjdeleri peş peşe sıraladı. Taraftarlara önemli müjdeler veren Sepil, Beşiktaş maçı, transfer politikası, kiralık oyuncuların durumu ve Gürsel Aksel Stadı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sepil'in ilk müjdesi geçen sezondan bu yana gösterdiği performans ile takımın en önemli gol silahı olan Brezilyalı oyuncu Romulo Cardoso oldu.

Sepil, Sambacı'nın bonservisinin alınacağını müjdelerken, "Romulo'nun 2.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonu var, %99 kullanacağız. Çok takip edilen bir oyuncu" cümlelerini kaydetti. Hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak müsabaka ile ilgili çok heyecanlı olduğunu belirten Sepil, "Beşiktaş ile çok zevkli bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hafta sonu heyecanlı, herkesin seyrederken zevk aldığı bir maç olacağı umudundayım. Tabi ki hedefimiz karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmak. İyi hazırlandık" dedi.

'GELECEĞİN GÖZTEPESİ'

Dış transferle ilgili çalışmaların teknik heyetin raporu doğrultusunda sürdüğünü ifade eden Mehmet Sepil, "Hangi mevkilere transfer gerektiğini önümüzdeki yedi maçın performansı, sakatlık durumu ve hedeflere göre belirleyeceğiz. Mutlaka transfer yaparız. Ama transfer yaparken yine aynı düşüncede olacağız. Geleceğin genç, dinamik, önde basan, agresif, oynayan bir Göztepe'yi yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

'GÖZTEPE DUVARI' GELİYOR

Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda uzun süredir üzerinde yoğunlaştıkları kale arkası tribün projesi ile ilgili de konuştu. Bu konuda Göztepe CEO'su Kerem Ertan'ın çok çalıştığını kaydeden Sepil, "Herhalde devre arasına yetiştireceğiz gibi görünüyor. Doğu Tribünü'ne de iki-üç sıra daha ekleyeceğiz. Herkesin içi rahat olsun. En kısa sürede daha fazla taraftarımıza kavuşacağız. Ticari alanlarla ilgili de yasa çıktı. Stadın kira süresini de 10 yıla çıkartıyoruz. Görüşmeler bitmek üzere" dedi.

KARTAL'A ŞANSI TUTMUYOR

Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, rakibine karşı İstanbul'da istediği sonuçları alamadı. Rakibini son olarak 2001-2002 sezonunda Beşiktaş'ın eski stadı olan İnönü'de 2-1'lik skorla yenen Göztepe, o tarihten sonra deplasmanlarda ne galip gelebildi ne de puan alarak evine döndü. 27 Nisan 2001 tarihinde kazandığı maçın ardından Beşiktaş'la İstanbul'da 7 resmi maça çıkan Göztepe tüm müsabakaları kaybetti. İzmir ekibi, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'a İnönü Stadı'nda 7-3 mağlup oldu. Göztepe ayrıca 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'la Türkiye Kupası son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona ererken, Beşiktaş, Göztepe'yi seri penaltılar sonucu 3-1 yenip tur atlamayı başarmıştı.

TARAFTAR AKIN EDİYOR

Sarı-Kırmızılı ekip, hafta sonu Beşiktaş karşısında kritik bir maça çıkarken, 12. adam günler öncesinden yaptığı organizasyonla adeta İzmir'den İstanbul'a göç edecek. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, sabah erken saatlerde yola çıkarak İstanbul çıkartması yapacak. Kritik maç için koreografi hazırlığında olan taraftarlar, Vodofone Arena'yı cehenneme çevirmeye hazırlanıyor. Ayrıca ilginin çok fazla olduğu maç için taraftarlar Beşiktaş yönetiminden ek kontenjan talebinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatarak siyah-beyazlı yönetime seslendi.