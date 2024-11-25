Süper Göz-Göz

Süper Lig'de milli ara öncesi Konya'yı yenen Göztepe, deplasmanda haftalardır kazamayan Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi ve bu sezon gurbette ilk kez kazandı. 3'te Rashica'nın pasında Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazdan bekletmeden ortasını yaptı. Semih'in yaptığı vole vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 9'da Rashica'nın ara pasına hareketlenen Semih'ten önce kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top kaleye yönelerek ağlara gitti: 2-0. 12'de sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arkaya açılan topa Heliton kafayı vurdu. Kaleci Mert'in çeldiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına dönerken Bokele kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

GOL YAĞMURU SÜRDÜ

32'de sağ taraftan Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşunda Taha Altıkardeş, altıpas önünde iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2. 82'de Romulo'nun ara pasında topla buluşan Fofana, süratle ceza sahasına girdi. Fofana, Masuaku'dan sıyrıldıktan sonra altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3. 90+1'de Romulo'nun pasında Tijanic'in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4. Göztepe, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

22 YIL SONRA

Göztepe, deplasmanda Beşiktaş'ı 22 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. En son 2002 yılının nisan ayında siyahbeyazlıları mağlup eden Göz-Göz, 22 yıl sonra Dolmabahçe'de güldü. İzmir ekibi, ayrıca Beşiktaş'ın yeni stadındaki ilk galibiyetini de almış oldu.

GURBETTE İLK KEZ KAZANDI

Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 4-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez deplasmanda maç kazandı. Daha önce oynadığı deplasman maçlarında galibiyet alamayan Göz- Göz, zincir kırdı. Kendi evinde 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarıkırmızılılar, bu maç öncesi gurbette çıktığı 5 müsabakada 2 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Göztepe taraftarı, kritik Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. İstanbul'da konvoylar oluşturarak stada gelen taraftarlar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Sarı-kırmızılılar, müsabaka boyunca takımı ateşlemek için bir dakika susmadı. Beşiktaş taraftarı ise yaklaşık 40 bin kişilik stadın tamamını doldurdu. Siyah-beyazlılar, Göztepe'nin attığı üçüncü golün ardından yönetim ve teknik heyeti istifaya davet etti.

HOCALAR 'DEĞİŞİKLİK' DEDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş karşısında en son oynanan Konyaspor maçına kıyasla 4 değişiklik yaptı. Stoilov, Konya maçından farklı olarak Djalma'nın yerine İsmail'i, Ahmed'in yerine Dennis'i, Tijanic'in yerine Matsuki'yi, Fofana'nın yerine Juan'ı sahaya sürmeyi tercih etti.

Göztepe'nin kiralık yıldızı Fofana, bu sezon ikinci golünü yine sonradan oyuna girip attı. Fofana, Sivas maçında galibietüi getiren isim olmuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, son oynanan Başakşehir maçından farklı olarak 2 değişiklik yaptı. Bronckhorst, Göz-Göz karşısında Mario'nun yerine Emirhan'ı, Muçi'nin yerine Rashica'yı 11'e monte etti.