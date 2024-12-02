Göztepe’nin hocası Stoilov: Bize yakışmıyor

Konya ve Beşiktaş galibiyetleri ile dikkatleri üzerine çeken Göztepe'de deplasmanda Başakşehir FK'ya karşı alınan 4-1'lik yenilgi büyük hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör Stanimir Stoilov çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bulgar teknik adam, "Eğer takım olarak bir hedef için mücadele veriyorsanız o zaman bu istikrarı sürekli olarak sağlamanız gerekir. Sürekli takımla ilgili fiziksel ve taktiksel hazırlıklar yapıyoruz ama belki de mental üzerine de bazı çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü 1-2 iyi sonucun ardından böyle bir kötü sonuçla ayrılmak gerçekten bize yakışmıyor. Ama bu şekilde oynarsanız zaten hak etmezsiniz ve istediğinizi alamazsınız" diye konuştu.

Beşiktaş karşısında şov yapan takımın bir başka İstanbul ekibi Başakşehir önündeki futbolu eleştiri konusu oldu.

Sorumluğu kendi üzerine aldığını kaydeden Stoilov sözlerine şöyle devam etti: "Genç oyuncular bazen dinlemek istemiyorlar. Daha olumlu şeyleri dinlemek istiyorlar. Fazla da üzerine gidince o zaman bizim hoca herhalde çıldırmış diyorlar ama onlar için de iyi bir ders oldu. Benim için de iyi bir ders oldu" ifadelerini kullandı.

SOLET'İN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

GÖZTEPE'DE Isaac Solet'in eksikliği Başakşehir maçında fazlasıyla hissedildi. Beşiktaş maçında sakatlanan ve sezonu kapatan oyuncu bu sezon sergilediği futbolla herkesin beğenisini kazanmıştı. Teknik direktör Stoilov da maç sonrası "Bahanelerden hoşlanan biri değilim ama tabii ki de Solet, Doğan ve Ahmet bizim için çok önemli oyuncular. Özellikle orta bölgede" dedi