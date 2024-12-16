Göz-Göz fırsat tepti

GÖZTEPE, Eyüpspor'un Kasımpaşa'ya mağlup olduğu haftada Mersin'de karşılaştığı Hatayspor ile yenişemedi ve rakibini puan olarak geçme fırsatını tepti: 1-1. 10. dakikada ceza alanı içinde topun Hataysporlu Calvo'nun eline çarpmasının üzerine hakem Atilla Karaoğlan VAR'a çağrıldı. Pozisyonu izleyen Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti. 12. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 21'de Fernandes'in şutunu kaleci Lis, son anda kornere çeldi. 30. dakikada Rui Pedro'nun şutunda, top Göztepe'li Victor Hugo'ya çarptı. Hakem bir kez penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'ın uyarısının ardından kararını değiştirdi. 45'te Rivas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, topu kaleci Lis'e nişanladı.

ERCE TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARTTI

45+7'de Romulo'nun arka direğe ortasında topla buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, ayaklarıyla çizgiden çıkardı. 52'de Rivas'ın arka direğe ortasında Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 75'te Rui Pedro'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, kaleciyi çalımlamak isterken açısını kaybetti. Topu içeriye çeviren Aboubakar'ın pasında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda top üstten auta çıktı. 77'de Dennis'in pasında Matsuki'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı. Maç 1-1 sona erdi.

TAHA ALTIKARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

GÖZTEPE'NIN başarılı oyuncularından Taha Altıkardeş, dün Mersin'de oynanan mücadelede talihsiz bir an yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızıların atağında Hatayspor'un savunma oyuncusu Guy-Marcelin Kilama ile çarpışan Taha, yerde kaldı. Kaşı açılan futbolcuya saha içinde tedavisi yapılırken oyun kısa süre sonrası yeniden başladı. Ancak Taha, bir Hatayspor atağında başının döndüğünü belirterek kendini tekrar yere bıraktı. Kenara alınan oyuncu sedye ile ambulansa taşınırken daha sonra da hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taha'nın oyundan çıkmasıyla yerine Koray Günter dahil oldu.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda rakiplerine yoğun bir baskı yaratırken, bu baskıyı deplasmanda da karşı takıma yaşatmaya devam ediyor. İzmir'den Mersin'e gelen yüzlerce taraftar, ilk düdükle birlikte marşlar ve besteler söyleyerek takımı motive etmek için elinden geleni yaptı. 90 dakika boyunca bir dakika susmayan 12. adam, maç boyunca ateşleyici güç oldu.

STANİMİR STOİLOV İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta oynanan Adana Demirspor karşılaşmasındaki 11'e kıyasla Hatayspor maçında sahaya 2 değişiklik ile çıktı. Stoilov, Hatay ekibi karşısında Adana Demir maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Tijanic'in yerine Miroshi'yi, kart cezası bulunan Ogün'ün yerine Nazım Sangare'yi sahaya sürdü.