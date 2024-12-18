Göztepe’ye sağ bek

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor. Üst üste gelen sakatlıklar ve performansından verim alınamayan oyuncular sonrası Göz-Göz, belirlediği bölgelere takviye hazırlıkları için kolları sıvadı. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Nazım Sangare'nin performansını yeterli görmeyen, Ogün Bayrak ile rekabete girecek bir sağ bek arayan Göztepe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarıkırmızılı İzmir ekibi, sezon başında kadrosuna kattığı forvet Juan Silva'nın eski takımı, Sao Paulo'nun 20 yaşındaki sağ beki Joao Moreira Souza'yı transfer listesine aldı.

YAKIN İLİŞKİLER VAR

Sport Republic şirketinin Brezilya kulübü Sao Paulo ile olan iyi ilişkileri sebebiyle Joao Moreira ismi gündeme gelirken, bu sezon takımında forma şansı bulamayan oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenildi. Bu sezon 14 maçta görev alan Brezilyalı oyuncu, 2022 yılında Avrupa futbolunun dev kulüpleri Manchester United ve Porto'nun transfer gündemine girmişti.

KUPADA MECBURİ ROTASYONA GİDECEK

Göztepe'de Hatay maçının ardından sakatların sayısı arttı. Maçı tamamlayamayan Taha'nın sağ göz çukurunda kırık tespit edilirken aynı mücadelede sakatlanan Juan'ın ise sağ uyluk kasında yaralanma tespit edildi. Tijanic, Fofana, Solet, Ahmed Ildız ve Kubilay'ın tedavileri devam ederken Göztepe, kupada yarın Buca önüne rotasyonlu kadrosuyla çıkacak.