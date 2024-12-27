Göztepe’den yeni hamle

Trendyol Süper Lig'de 4. sıraya konumlanan ve hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, transferde vites arttırdı. Sarı-kırmızılı ekip, şu an MTK Budapest forması giyen 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mark Kosznovszky'i gündemine aldı. Devre arasının gelmesiyle beraber transfer iddialarının arttığı Göz- Göz, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren başarılı oyuncu için nabız yoklayacak.

Vakit kaybetmeden transferi noktalamak için girişimlere başlayacak İzmir temsilcisi, orta sahayı garanti altına aldıktan sonra hücum hattı için temaslara başlayacak. Profesyonel kariyerine Parma'da başlayan Kosznovszky, MTK Budapest'in ardından Tiszakecske, Kozarmisleny'de forma giydi.

YILDIZ ADAYLARI ARASINDA

MTK Budapest'te gösterdiği performans ile geleceğin yıldızları arasında gösterilen Macar oyuncunun kendini gösterebileceği bir kulüpte oynamak istediği kaydedildi. Bu sezon 13 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, 3 gol, 3 asistlik bir istatistik yakaladı. Gelecek hafta resmi olarak transferi sonuçlandırmak isteyen kurmaylar, bir an önce imzalamak istiyor Göztepe'nin bir süre önce gündemine aldığı Club Olimpia forması giyen 22 yaşındaki 1.90 boyundaki genç golcü Kevin Daniel Parzajuk Rodriguez'le ilgili de temaslarının sürdüğü kaydedildi.