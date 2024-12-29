Göztepe’nin Romeo ısrarı sürüyor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Avrupa kupası potasına katılma hattında 4. sırada kapatan Göztepe ara transfer çalışmalarına devam ediyor. Sakatlıklar sonrası orta sahada yaşanan boşluğu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir yakından takip ettiği Romeo Akuchukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Göz-Göz'ün çoğunluk hissesine sahip olan Sport Republic şirketinin yönettiği diğer kulüp olan Southampton'ın kapısını çalan yönetimin, İngiliz ekibinin İrlandalı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Romeo Akuchukwu'nun durumunu sorduğu da gelen haberler arasında.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

İngiliz ekibinin sezon başında İrlanda Ligi ekiplerinden Waterford'dan transfer ettiği 2006 doğumlu futbolcu, yeni takımında sadece bir kupa maçına çıkarken, 7 kez de Southampton'ın U21 takımında görev aldı. İrlanda Milli Takımı'nın U17 kategorisinde 14, U19 takımında ise 15 defa forma giyen genç futbolcunun, oynayacağı bir takıma gitmek istediği için transfere sıcak baktığı öğrenildi.

DEĞERLERİNE DEĞER KATTILAR

SÜPER Lig'de yeni yıla Avrupa potasında giren Göztepe'de oyuncular gösterdikleri performansla değerlerine değer kattı. İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana 8.5 milyon Euro değeriyle ilk sırada yer aldı. Göz-Göz'ün genç stoperi Taha Altıkardeş de 5.5 milyon Euro'luk değere ulaştı. 2023- 2024 sezonunda Trabzonspor'dan bonservisi alınan 21 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde kendini gösterdi. Performansıyla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çeken Taha, Süper Lig'de 14 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Bu sezon başında Brezilya'nın Flamengo takımından gelen orta saha Victor Hugo'nun değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlendi. Genç orta saha oyuncusu 12 maçta 501 dakika oynadı. Göztepe'nin parlayan yıldızı Romulo Cardoso da 3.7 milyon Euro'ya ulaştı. Takımın yıldızı olan Romulo, 14 Süper Lig maçında 7 gol attı ve 4 asistle oynadı.

GÖZ-GÖZ'ÜN 'SÜPER' HIRÇINI DENNİS

SÜPER Lig'de ilk yarının en çok faul yapan oyuncuları sıralamasında Göztepeli Anthony Dennis 2. sırada yer aldı. Göz-Göz'ün 20 yaşındaki Nijeryalı orta sahası 33 faulle sıralamada aynı faulü yapan G.Saray'lı Barış Alper ve Hatay'dan Diack ile 2.'liği paylaştı. Bu sıralamada zirvede Eyüp'ün forveti Ahmed Kutucu (38 faul) yer alıyor. Ligin ilk yarısında 6 sarı, 1 kırmızı kart gören genç futbolcu takımının da en çok kart gören oyuncusu konumunda.

ESKİ GÖZTEPELİ VİKİNG'TE COŞTU

2019-2021 yılları arasında Göztepe'de top koşturan Norveçli forvet Zlatko Tripic, son 2 sezonda coştu. Norveç ligi ekiplerinden Viking formasıyla 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında toplam 24 gol, 14 asistle oynayan Tripic, özellikle bu sezon 14 kez ağları sarsıp, 9 gol pası vererek kariyer sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi ile Süper Lig'de 42 arşılaşmaya çıkıp yalnızca 3 kez fileleri havalandıran deneyimli futbolcu, o dönem beklentilerin uzağında kalmıştı. Hırvat asıllı futbolcu Norveçekibi Viking'teki performansıyla Göztepeli taraftarların sosyal medyada ilgisini çekti.