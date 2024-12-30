Göz-Göz’e samuray

Trendyol Süper Lig'in flaş takımlarından Göztepe'ye Kuryu Matsuki'nin ardından bir Japon futbolcu daha gelebilir. 17 yaşındaki santrfor Rento Takaoka, ara transfer dönemi için İngiliz ekibi Southampton ile anlaştı. İngiliz ekibinin Matsuki'de olduğu gibi oyuncuyu sarı-kırmızılı ekibe kiralayabilir. Sports Republic şirketi, oyuncuyu Göztepe teknik heyetine önerdi. Kurmayların yapacağı analizin ardından son kararın verilmesi bekleniyor. 2007 doğumlu genç yetenek son olarak Japonya Ligi takımlarından Tegevajaro Miyazaki'de top koşturdu ve Japonya'nın alt yaş milli takımlarında da oynadı.

MİLLİ TAKIMDA YILDIZLAŞTI

Takaoka, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 U17 Dünya Kupası'na damga vurmuştu. 17 yaşındaki futbolcu grup aşamasında Polonya'yı 1-0 mağlup ettikleri, Arjantin'e 3-1 kaybettikleri ve Senegal karşısında 2-0 galip geldikleri maçlarda Japonya'nın kaydettiği dört golün tamamını attı. Ancak son 16 turunda İspanya'ya elenen Japonya için turnuva sona erdi. Buna rağmen Takaoka'nın gösterdiği performans, scoutların dikkatini çekti. Japonya'da forma giyen genç oyuncunun Avrupa hayali kısa sürede gerçeğe dönüştü ve Southampton ile el sıkıştı.

SAKATLARDAN İYİ HABER

SÜPER Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe'ye 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberler geldi. Sakatlık kabusuyla boğuşan Göz-Göz'de golcü Juan Silva ve orta saha Ahmed Ildız'ın tamamen hazır olduğu bildirilirken, Mersin'de oynanan Hatayspor maçında sağ göz altı kemiği kırılan stoper Taha Altıkardeş'in de hızla iyileştiği öğrenildi. Sezonun 4'üncü haftasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan forvet Kubilay Kanatsızkuş da bireysel olarak çalışmalarına başladı.