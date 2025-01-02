14 Haziran 2025'te kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de başkanlar yeni sene ve yıl dönümü mesajları verdi. Sarı-kırmızılılarda Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, taraftarlara kulübün sosyal medya hesaplarından video mesaj yayınlayıp, "2025 Göztepe'nin yılı olacak" dedi. Taraftarımızın muhteşem desteğiyle İzmir'de adeta bir kale inşa ettik" diyen Başkan Ankersen, "Şu anda ise Süper Lig'de Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz. Son derece heyecan verici bir yı. Bu yıl aynı zamanda kulübümüzün 100'üncü yıl dönümü. Bu yılı gerçekten özel kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

MEHMET SEPİL'İN İNANCI TAM

Onursal Başkan Mehmet Sepil ise mesajında, "Sevgili Göztepeliler 2024 yılı bir asrın son sayfalarını yazdığımız ayrıca yeni bir asrın köklerini yeşerttiğimiz bir yıl oldu. Güzel İzmir'imizi 17 farklı branşta gururla temsil ederken sağlam adımlar atmaya devam ettik. Bu şehirden yayılan coşkumuz İzmir'i aşıp tüm ülkeye yayıldı. Çok iyi biliyoruz ki biz yan yana durdukça, sevinçlerimizi birlikte büyütüp hüzünlerimizi omuz omuza taşıdıkça bu coşkunun gücüne kimse karşı duramaz. Şimdi yeni bir yıl ve 100'üncü yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 2025 var. Göztepe bayrağının başarıdan başarıya koştuğunu göreceğimiz güzel günlerin inancıyla tüm camiamıza sağlık, mutluluk ve umut dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.