Göz- Göz’den Andrade yoklaması

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde Antalyaspor'u yenerek çıkışını sürdüren bu hafta da F.Bahçe ile kozlarını paylaşacak olan Göztepe'de transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin transferde Brezilya pazarından vazgeçmediği belirtilirken, son olarak Fluminense forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Felipe Andrade'ye kanca attığı öğrenildi. Sözleşmesi Haziran 2025 yılına kadar süren oyuncunun yıl sonu sözleşmesi sona ererken, kurmayların piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Euro olan oyuncu için sıkı bir pazarlık hazırlığında olduğu öğrenildi.

TRANSFERLER SÜRECEK

Son olarak Athletico Paranaense kulübünden Emersonn'u kadrosuna katan Göztepe'nin kış dönemi transferi boyunca 3-4 transfer daha yapabileceği konuşuluyor. Transferde son sözü söyleyen Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance'ın yoğun bir çalışma içinde olduğu öğrenilirken, gelecek hafta Fluminense kulübünün kapısını çalacağı ifade edildi.

ROMULO CARDOSO GERİ DÖNÜYOR

PAZAR günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Göztepe, çalışmalara başladı. Antalyaspor maçının ardından 1 günlük izin yapan futbolcuların tesislerde bir araya geldiği ve antrenmanlara başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı Romulo Cardoso, kart cezasını tamamladı. Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle Antalyaspor maçında görev yapamayan yıldız oyuncunun hafta sonu oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor.