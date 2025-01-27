Göz-Göz’e Fener çelmesi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk oldu. 16. dakikada sarı-kırmızılılar etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Miroshi'nin pasında Romulo geriden gelen Tijanic'e pasını aktardı. Kale sahası önünde topla buluşan bu oyuncunun şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 25'te Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Amrabat havalandırdı. Romulo, havalanan topu penaltı noktasına hareketlenen Juan'a indirdi. Bu futbolcunun düzeltip çektiği şut köşeden ağlara gitti: 0-1. 35'te rakibinden sıyrılan Dennis'in ortasında Çağlar'dan seken topu Djalma müsait pozisyonda savunmaya nişanlayınca Göztepe mutlak bir golden oldu. 45+7'de Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin şutu kaleciden döndü ve ilk yarı 0-1 sona erdi.

9 DAKİKADA 3 GOL GELDİ

İkinci yarıya Göztepe tutuk başladı. 2 değişiklikle rakip yarı alanda daha çok görünen F.Bahçe'de 46'da gelişen atakta Maximin'in ortasında iki Göztepeli oyuncudan seken topa arka direkte En-Nesyri gelişine vurdu ve top ağlara gitti: 1-1. 53'te Kostic'in kullandığı kornerde penaltı noktası önünde iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşu kaleci Lis'in müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu. Bu golden 2 dakika sonra sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un orta şut karışımı vuruşu direkt kaleye giderek köşeden ağlara gitti ve skor 3-1 oldu. 82'de Fenerbahçe savunmasında yaşanan karambolde Romulo'nun çevirdiği topa Miroshi kafayla dokundu ve fark bire indi. 84'te Heliton'un röveşatasını kaleci İrfan Can son anda kornere çeldi. Kalan dakikalarda çabalar sonucu değiştirmedi ve maç 3-2 sona erdi.

ROMULO YENİ TARZIYLA SAHADA

GÖZTEPE'NİN ara transferde opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Brezilyalı forveti Romulo Cardoso, kart cezasını tamamlayarak dün ilk 11'deki yerini aldı. 22 yaşındaki golcü, saçlarını sarıya boyattığı yeni imajıyla da dikkat çekti

TARAFTAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE'Yİ zorlu İstanbul deplasmanında taraftarları yine yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribündeki yerlerini alarak tezahüratlara başladı. 12. Adam, maç boyunca da desteğini sürdürdü.

MAÇ ÖNCESİNDE YÜKSEK GERİLİM

FENERBAHÇE-GÖZTEPE maçı öncesinde taraftar grupları arasında hem sosyal medyaya hem de stat dışında gerginlik yaşandı. Milliyetçifenerbahçeliler grubu, Göztepeli taraftarları Kadıköy'de Göztepe atkısıyla dolaşmamaları yönünde tehdit etti. Göztepe'nin Yalı Grubu taraftarları da Güzelyalı'da F.Bahçe atkısıyla dolaşanların başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olmadığı yönünde paylaşımda bulundu.

F.Bahçe'nin taraftar grubunun "Sezonun ilk yarısında oynadığımız Göztepe maçında başkanımıza saldıran, maç öncesi deplasmana giden taraftarımızı kötü muameleye maruz bırakan, hatta biletli taraftarı stada almama cüretini gösteren camianın hiçbir ferdini ne stad civarında ne de Kadıköy'ün herhangi bir sokağında Göztepe atkılı, formalı görmek istemediğimizi bildiriyoruz. Fenerbahçe taraftarının sarı kırmızıya ayrı bir alerjisi olduğunu hatırlatarak bu ürünlerle Kadıköy'de göreceğimiz kişi ya da grupları nazık (!) bir dille uyaracağımızı şimdiden beyan ederiz" ifadelir dikkat çekti.

YALI GRUBU'NDAN PAYLAŞIM

GÖZTEPE taraftar gruplarından Yalı Derneği'nin paylaşımında ise "Güzelyalı'nın herhangi bir sokağında Fenerbahçe formalı, atkılı kimseyi görmek istemediğimizi belirtiyoruz. Bu ürünlerle semtimizde dolaşan kişilerin başına geleceklerden bizim sorumlu olmayacağımızı bildiriyoruz" sözleri yer aldı. Stadyum çevresinde de iki takım taraftarları arasında gerilim çıktı. Yine emniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede yaşandı. Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde emniyet yetkilileri yer alırken taraftarların araçlardan inişinde arbede yaşandı. Yüzünü kapatmak isteyen Göztepe taraftarlarını polisler açmaları konusunda uyardı. Arbedede bir polis memurunun yere düştüğü görüldü.