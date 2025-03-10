Göztepe’de büyük çöküş

SÜPER Lig'de son haftalarda düşüşe geçen Göztepe, dün de küme düşme hattındaki Sivasspor, önünde dağıldı: 3-1. Henüz 2. dakikada sağ kanattan Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Koita kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti. 3'üncü dakikada sol kanattan Efkan'ın ceza alanına gönderdiği ortada Manaj kafayı vurdu, üst direğe çarparak oyun alınana dönen meşin yuvarlağı kaleci Lis kontrol etti. 19'da İsmail'in soldan ortasında ceza alanında Miroshi'nin kafa vuruşu üst direkten auta çıktı. 33'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanatta Miroshi son çizgiye inerek topu içeriye doğru çevirdi. Arka direkte Matsuki'nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İKİNCİ YARIDAKİ GOLLER YIKTI

43'üncü dakikada Göztepe'de sarı kartı bulunan Koray Günter, Koita'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 48'inci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Uğur ceza alanına ortaladı. Rodrigues'in kafayla arkaya sektirdiği top, Koita'dan müsait durumdaki Charisis'e gitti. Onun plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 65'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat ortaya yönelip kaleye sert vurdu, içeri hareketlenen Bekir'in dokunduğu top ağlarla buluştu: 2-1. 77'de Uğur'un pasında ceza alanında topu kontrol edip kaleye yüzünü dönen Bekir'in vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 3-1. Karşılaşma 3-1 sona erdi.

KAHREDEN SERİ

Göztepe'de galibiyet özlemi 6 maça çıktı. İzmir ekibi, Fenerbahçe maçıyla başlayan kayıplar serisine Alanyaspor ile devam etti. Bu maçın ardından Bodrum FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor'a yenilirken, Samsunspor ile berabere kaldı. Son olarak Sivasspor'a mağlup olan Göz-Göz, 6 haftada sadece 2 puan kazanabildi.

TARAFTARLAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

GÖZTEPE taraftarları Sivas deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı ekibe gönül verenler Sivas 4 Eylül Stadı'nda kendilerine ayrılan bölgeden ekibe destek verdiler. Sivas taraftarları da maça büyük ilgi gösterdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli statta tribünlerini büyük oranda doldurdular. Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo Cardoso dünkü mücadelede kadroda yer almadı. Brezilyalı oyuncunun sakatlığının tam anlamıyla geçmediği için böyle bir karar alındığı ve Eyüpspor mücadelesine saklandığı öğrenildi.

SİVAS'IN 2 YILDIZI HASTANELİK OLDU

SIVASSPORLU futbolcular dün maçın ilk yarısında yaşadıkları talihsiz anlarla hastanelik oldular. Önce karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Göztepeli Koray Günter ile çarpışan Rey Manaj ambulansla hastaneye götürüldü. Bu oyuncunun yerine 9. dakikada Veljko Simic dahil olurken Sırp futbolcunun kaderi de aynı oldu. Bu kez karşılaşmanın 28. dakikasında Simic takım arkadaşı Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştı. Kaşı açılan futbolcu da Manaj gibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Simic'in yerine ise Bekir Turaç Böke oyuna girdi.