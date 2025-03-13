Göztepe Basket üst tura yükseldi

TÜRKIYE Erkekler Basketbol İkinci Lig'inde grubunu 3. sırada bitirerek Play-Off oynama hakkı kazanan Göztepe Basket, fırtına gibi başladı. Play-Off Eleme Turu ilk maçında Gemlik Basketbol ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta 88-36 mağlup ettiği rakibini deplasmanda ise 75-65 yenerek seride durumu 2-0 getirdi ve tur atladı. Maç boyunca etkili olan İzmir temsilcisi, rakibine fırsat vermedi ve tur atlayan taraf oldu. Sezon başında 20 yıl aranın ardından tekrardan parkelere dönen Göztepe Basketbol Şubesi şampiyonluk hedefiyle çıktığı yolda Play- Off son 12 turuna yükseldi. Göztepe, bu turda da Egospor ile karşılaşacak. Bu eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım adını Play-Off son 6 final grubuna yazdıracak. Bu grupta ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst lige yükselecek.