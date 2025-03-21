Göz-Göz’ün iki yıldızına ada kancası

GÖZTEPE'NİN 2 yıldız oyuncusuna İngiltere'den ilgi var. Sport Republic şirketinin yönettiği iki kulüp Göz-Göz ile Southampton arasındaki oyuncu alışverişinin yaz transfer döneminde devam edebileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncuları Anthony Dennis ve Novatus Miroshi ile İngiliz ekibinin ilgilendiği iddia edilirken bu sezon Preimer Lig'de son sırada yer alan ve gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Southampton'un iki oyuncuyu transfer edebileceği, İngiliz kulübüne yakın haber sitelerine yansıdı. Ada basınında çıkan haberde, "Göztepe, Sport Republic yönetiminde harika bir sezon geçiriyor. Southampton'ın yaz aylarında transfer etmeyi düşündüğü oyuncular arasında Anthony Dennis ve Novatus Miroshi de yer alıyor" ifadeleri kullanıldı.

AMELİYATHANEDEN ÇIKAMADILAR

GÖZTEPE'DE bu sezon oyuncular ameliyathaneden çıkamadı. Sürekli sakatlık haberleriyle sarsılan sarı-kırmızılılarda 5 oyuncu ciddi sakatlıkları nedeniyle ameliyat edildi. İlk olarak 4'üncü hafta sonunda ayak bileğindeki bağlarından sakatlanan santrfor Kubilay ameliyathanenin yolunu tuttu. Daha sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Isaac Solet soluğu ameliyathanede aldı. Yine Datro Fofana ve Djalma Silva çapraz bağlarından, Taha Altıkardeş ise yüzündeki kemiklerden operasyon geçiren diğer isimler oldu.