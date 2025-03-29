Kazan da gel Göz-Göz

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla Avrupa Kupaları hedefinden uzaklaşan Göztepe, bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde son 7 maçını kazanamayan Göztepe, milli aranın ardından çıkacağı Karadeniz deplasmanından 3 puanla ayrılıp bayrama moralli girmek istiyor. Avrupa yolunda çekişen iki takımdan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girerken, 35 puana sahip Trabzon ise 9. basamakta yer alıyor. Konuk Göztepe'de kritik karşılaşma öncesi eksikler can sıkıyor. Göz-Göz'de kart cezalıları İsmail Köybaşı, Nielsen ve Miroshi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Djalma Silva, Solet ile Koray Günter bugün forma giyemeyecek.

6 OYUNCU BUGÜN YOK

Galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirten Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov önemli eksiklere rağmen gereken mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi. Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordomavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak. Tekke ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i yenmişti.

MALCOLM BOKELE TARAFTARA SÖZ VERDİ

Göztepe'nin Kamerunlu oyuncusu Malcom Bokele, son haftalarda yaşanan düşüş sonrası tribünlere mesaj göndererek toparlanma sözü verdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Araba Sohbetleri"ne katılan Bokele, "Hiç tereddüt etmeden Göztepe'ye imza attım. Sezona çok ama çok iyi başladık. Çok iyi bir takımımız var. Bugünlerde biraz zor bir süreçten geçiyoruz. Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ancak her gün çok iyi çalışıyoruz. Takım iyi çalışıyor ve biliyorum ki galibiyetler gelecek. Çok iyi oyuncularımız ve harika bir kadromuz var. O yüzden sonuçlarla ilgili bir tedirginliğim yok" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EN İYİ TRİBÜN BİZDE"

Bokele, Türkiye'ye gelmeden önce Süper Lig'i fazla tanımadığını dile getirerek, "Sadece birkaç takımı biliyordum ama taraftarlarımızın Türkiye'nin en iyi taraftarları arasında olduğunu söyleyebilirim. Çünkü iç sahada atmosfer muhteşem ve deplasmanda ise nerede oynarsak oynayalım her zaman yanımızdalar. Sezonun bu son bölümünde onlara gerçekten ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

12. ADAM GÖREVE

Göztepe'ye iç saha maçlarından verdiği destekle taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bugün Papara Park'ta da yerini alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İzmir'den 1327 kilometre uzaklıktaki Trabzon'a giderek Göz- Göz'ü zorlu maçta yalnız bırakmayacak. Karayolu ve havayoluyla Karadeniz iline gidecek taraftarların yanı sıra çevre illerden de gidecek sarı-kırmızılılarla birlikte Papara Park'ta deplasman tribününün tamamen dolması bekleniyor. 90 dakika takıma tam destek verecek olan taraftarlar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırarak takıma moral verecek. İç sahada Gürsel Aksel Stadı'nda kapalı gişe oynayan Göz-Göz, Trabzonspor karşılaşmasında da taraftarlarının desteği ile hasrete son vermek istiyor.