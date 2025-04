Avrupa’ya 2 var

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, Avrupa hedefine kupa yoluyla gitmeye kararlı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Göz- Göz, önündeki 2 maçı daha aldığı takdirde, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Sarı-kırmızılılar tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve finaldeki 2 karşılaşmayı kazanırsa, 55 yıl sonra kupayı müzesine götürüp Avrupa biletini alma hakkına sahip olacak.

YENİ HEDEF TRABZON

Yarı finalde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, bu etabı da geçtiği takdirde diğer yarı final eşleşmesi olan Galatasaray- Konyaspor mücadelesinin galibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final mücadeleleri 22-23-24 Nisan'da, final maçı ise 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

2 KEZ KAZANMIŞTI

Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez müzesine taşıyan Göz-Göz, kupada en son 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. İzmir ekibi, yarım asır sonra son 4 takım arasına kalıp gözünü kupa ve Avrupa'ya dikti. Beşiktaş galibiyetiyle yıllar sonra ilk kez kupaya bu kadar yaklaşan Göztepe, 5. turda İzmir ekibi Bucaspor 1928'i eleyip, B Grubu'nda Erzurumspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı gol yemeden yenerek çeyrek finale yükselmişti. Son 8'de de Beşiktaş'ı geçen Göztepe'nin bu başarısı sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

"HAYALİMİZ İÇİN EN KISA YOL KUPA"

Göztepe'nin deneyimli stoperi Koray Günter, Beşiktaş galibiyeti sonrası Avrupa hayalleri ile ilgili konuştu. Koray, "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Avrupa hayalimiz var. En kısa yolun kupa olduğunu biliyoruz. Beşiktaş iyi bir mücadele gösterdi. Çok üst düzey kaliteli oyuncuları var. Kırmızı karttan sonra oyun bize döndü. İkinci yarıda da basit oynadık. Baskı kurmaya çalıştık ve başardık. Takımım adına gurur duyuyorum" dedi.

FEYENOORD ROMULO'NUN PEŞİNDE

Beşiktaş maçında 3 gol atarak kupa sınavının yıldızı olan Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso müthiş performansı ile Türkiye'de futbol gündeminin ilk sıralarında yer aldı. Maç sonrası sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Romulo'ya bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın transfer teklifinde bulunduğunu belirtirken bu takımın Feyenoord olduğu konuşuluyor. Stoilov, "Romulo takımın bir parçası ve onun işi gol atmak. Çok büyük potansiyeli var. 1.5 ay sakatlık yaşadı. Sakatlanmadan önceki transfer söylentileri aklını karıştırdı. Oyuncularımızın bu dönemlerde akıllarının karışmaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpten ciddi teklif aldık ama kulübümüz reddetti. Hedeflerimiz var ve hedeflere onunla ulaşmak istiyoruz. Ondan sonra iyi bir teklif gelirse ne gerekiyorsa o yapılır" dedi. Hollanda ekibi Feyenoord'un 12 milyon Euro bonservis teklif ettiği iddia edilmişti. Hollanda ekibinin bu transfer için ısrarcı olduğu konuşuluyor.

'MÜTHİŞ BİR GALİBİYET'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş karşısında müthiş bir galibiyete imza attıklarını belirterek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göztepe ailesi için her şeylerini vermeye hazır olduklarını dile getiren Bulgar çalıştırıcı, "Bu galibiyeti aldığımız için ve yarı finale çıkmayı başardığımız için mutluyum. Taraftarlarımız hep yanımızda oldu. O yüzden bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Yarı finale kaldık ve son dört takım arasındayız. Önümüzde daha yol var. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"GÜZEL GÜNLER GELECEK"

Süper Lig'de zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Göztepe'nin adını yıllar sonra yarı finale yazdırdık. Zor bir süreçten geçtik, bu süreç bizim için bitmedi. Ama hep beraber çalışamaya devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor ve güzel günler gelecek. Taraftarımız için her şeyimizi vermek istiyoruz. Onlar her zaman takımımızın arkasında. Bizleri her zaman destekliyorlar. Buraya geldiğim ilk günden beri çok güçlü bir aile olduğunu hissettim."