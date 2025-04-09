Göztepe’den çılgın proje

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK beraberliği sonrası ligdeki çöküşünü sürdüren Göztepe'de çılgın bir proje gündeme geldi. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale adını yazdıran Göz- Göz, kupayı kazanıp Avrupa Kupaları'na katılması halinde İzmir'e yıldız yağacak. Göztepe gibi Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen tarafından yönetilen İngiltere ekibi Southampton, Premier Lig'de bitime 7 hafta kala 10 puanla son sırada yer alarak resmi olarak küme düştü.

Süper Lig'de oldukça düşük bir bütçe ile ilk sezonunda önemli işler başaran Göztepe'nin, gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılması halinde küme düşen İngiliz temsilcisi Southampton'dan birçok yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımın formasını giymesi planlanıyor.

HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI

Göztepe'de halen yönetimde yer alan eski başkan Mehmet Sepil, gelecek sezon Southampton'dan yıldız isimleri Göztepe'ye kazandırma fikrini Ankersen ile paylaştı. Danimarkalı iş insanı da öneriye oldukça sıcak yaklaştı.

Türkiye Kupası'nı kazanılması halinde, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak olan Göz-Göz'e, Southampton'dan Paul Onuachu, Kamaldeen Sulemana, Mateus Fernandes, Welington ve Armel Bella-Kotchap gibi isimlerden bazılarının getirilmesi düşünülüyor. Özellikle Türkiye'de de daha önce Trabzon'da kiralık oynayan Onuachu, Fernandes ve Sulemana öne çıkan isimler oldu.

GÜRSEL AKSEL KABUS OLDU

Göztepe'nin Gürsel Aksel büyüsü sona erdi. Sarı-kırmızılıların, Gürsel Aksel Stadı'nda geçen sezondan bu yana lig ve kupa olmak üzere 22 maçlık yenilmezlik serisi 2 Şubat 2025'te Alanya maçıyla sona ermişti. Sarı-kırmızılılar, 1-0'lık Alanya yenilgisi sonrası evinde oynadığı üç maçı da kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, art arda Samsunspor, Eyüpspor ve son olarak Gaziantep Futbol Kulübü maçlarından beraberlikle ayrılarak iç sahadaki avantajını kaybetti.

STOİLOV TAKIMDAN MEMNUN

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, G.Antep FK maçı sonrası sonuçtan memnun olmadığını ancak mücadeleden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kupa maçının ardından zor bir mücadeleye çıktıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Savunmada bir hata yaptık ve ilk hızlı atakta golü yedik. Ancak takımım sonuna kadar kazanmak için mücadele etti ve bu bizim adımıza güzel olan bölümdü. Ligdeki sıralamadan dolayı iş daha karmaşık görülebilir ama önümüzde kupa var. Demek ki koyduğumuz Avrupa hedefi devam ediyor. Biz ligde artık galibiyetler almak durumundayız. Önce buna odaklanacağız" ifadelerini kullandı

DOKUZ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Son 4 karşılaşmada sahasında 9 puanlık kayıp yaşayan Göz-Göz sadece 3 puan alabildi. Sarı-kırmızılıların ligdeki galibiyet hasreti ise G.Antep FK beraberliği ile 9 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 yenilgi alırken, sahadan 5 beraberlikle ayrıldı. 39 puanla haftayı 7. sırada kapatan sarı-kırmızılılar, ile 4. sıradaki Beşiktaş arasındaki puan farkı 11'de kaldı.

KAPTAN İSMAİL'E DESTEK BÜYÜYOR

KUPADA alınan zaferin ardından büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın bazı kesimler tarafından G.Antep FK maçında protesto edilmesi eleştiri topladı. Maçın 90. dakikasında oyundan çıkarken bir grup tarafından ıslıklanan tecrübeli oyuncuya taraftarlar sosyal medyadan sahip çıktı. Göztepeliler, "İsmail Köybaşı'nın yanındayız" başlığı ile yayınladıkları mesajlarda, "Göztepe taraftarı mücadelesinden vazgeçmeyene her zaman saygı duyar. Kaptanımız vefadan uzak bazı kişiler tarafından ıslıklanmıştır. Yaşanan bu haksız tutumu asla kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KUBİLAY KANATSIZKUS'UN SÜPER LİG'DE HASRETİ BİTTİ

G.ANTEP önünde Göztepe'yi mağlubiyetten kurtaran Kubilay Kanatsızkuş 3.5 yıl sonra Süper Lig'de gol attı. Sezon başı sakatlanıp 6 ay sahalardan uzak kalan Kubilay, Süper Lig'de en son 6 Kasım 2021'de Malatya formasıyla Başakşehir filelerini havalandırmıştı