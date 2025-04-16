Mateusz Lis geçmişi aratıyor

Geçen sezon 1. Lig'in en az gol yiyen kalecisi olan Göztepe file bekçisi Mateusz Lis, bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlandı. 2 hafta önceki Gaziantep FK maçında kalesine gelen tek şutu engelleyemeyen, son oynanan Konyaspor karşılaşmasında da hatalı bir gol yiyen Polonyalı file bekçisi, Süper Lig istatistiklerinde son sıralarda yer aldı, maç başı en çok kurtarış yapan 16. kaleci oldu. 7 maçı gol yemeden tamamlayarak bu istatistikte 10. sırada kendine yer buldu. Deneyimli oyuncunun hafta sonu oynanacak Beşiktaş müsabakasıyla birlikte çıkışa geçmesi bekleniyor.