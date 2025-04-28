Kır zinciri Göztepe

TRENDYOL Süper Lig'de galibiyeti unutan Göztepe, bugün evinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor'a elenerek Avrupa yolunda hedef şaşıran İzmir temsilcisi, güçlü rakibi ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de kapışacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Son 11 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ve bu süreçte 5 mağlubiyet, 6 beraberlik ile 27 puanlık bir kayıp yaşayan İzmir ekibi, zincir kırarak galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

SAKATLIKLAR SÜRÜYOR

Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta sahalar Miroshi ve Solet, stoper Bokele ile sol bek Djalma Silva maçta forma giyemeyecek. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Şanssızlığa inanmam ancak sakatlıklar bizi oldukça zor bir duruma soktu. Üst sıralara yaklaşmak ve ligi burada bitirmek için çabalayacağız" dedi.