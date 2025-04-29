Göz-Göz hasreti sona erdirdi

Trendyol Süper Lig'de Göztepe sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 4-1'lik skorla yenerek 11 haftalık galibiyet hasretini bitirdi. 25. dakikada Başakşehir savunma oyuncularının müdahale ettiği meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Furkan Bayır ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

2. YARIDA FARK AÇILDI

42. dakikada Romulo'nun ara pasında topla buluşan Kubilay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. 64. dakikada Tijanic'in pasında Ahmed Ildız, farkı üçe çıkardı: 3-0. 75. dakikada Deniz'in kullandığı serbest vuruşta Keny kafayla topu ağlara gönderdi: 3-1. 86. dakikada Romulo'nun gönderdiği meşin yuvarlağı Emerson tamamladı ve skoru belirledi: 4-1.

DOĞAN VE İSMAİL DEVAM EDEMEDİ

GÖZTEPE, Başakşehir karşısında 2 sakat verdi. Mücadelenin henüz başında, 1. dakikada Kemen'le girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamayan Doğan Erdoğan oyuna devam edemedi ve 4. dakikada yerini Ahmed Ildız'a bıraktı. 33. dakikada İsmail Köybaşı, Ömer Ali ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kalırken, 38. dakikada yerini Nielsen'e bıraktı