Avrupa hayal değil

Süper Lig'de 11 haftadır galip gelemeyen Göztepe, Başakşehir karşısında kazanınca yeniden Avrupa hayalleri kurmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Göztepe, Başakşehir'i evinde 4-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı. İlk 5 yolundaki rakipleriyle puan farkını 7'ye indiren Göz-Göz, umut tazeledi.

NEDEN OLMASIN

Haftayı 8. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılara, direkt rakipleri Trabzon, Başakşehir ve Eyüp'ü geçerek maratonu 5. sırada bitirmesi Avrupa Kupaları kapısını direkt açmayacak. İzmir ekibi, Avrupa vizesi alabilmek için Galatasaray-Trabzon maçının sonucunu bekleyecek. G.Saray hem ligde, hem de kupada şampiyon olursa 5. sırada konumlanan takım Avrupa'ya gidecek. Diğer olasılıkta ise Trabzonspor şampiyon olur ve ligde de sezonu ilk 4 içinde tamamlarsa yine 5. sıradaki takım Avrupa hedefine ulaşacak.

FİKSTÜRÜ DAHA İYİ

Ligde üst üste düşmesi kesinleşen A.Demir ve Hatay'la oynayacak Göz-Göz, daha sonra Rize, G.Saray ve Kasımpaşa ile kapışacak. Bu süreçte bir haftayı bay geçecek olan Eyüp'ün yanı sıra Başakşehir ve Trabzon'u daha zorlu bir fikstür bekliyor. Eyüp dört maçta Samsun ve F.Bahçe, Başakşehir; Fener ve G.Saray, Trabzon G.Saray, Bodrum ve Samsun gibi zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak.

YENİLER GOLLE TANIŞTI

Göztepe'nin devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından transfer ettiği golcü Emersonn ile Alanyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Furkan Bayır, Başakşehir maçında golle tanıştı. Furkan sahaya ilk 11'de çıkarken, 25'inci dakikada gol perdesini açtı. Şu ana kadar beklentileri karşılaşamayan 20 yaşındaki forvet Emersonn da şeytanın bacağını kırarak 86'da vatandaşı Romulo'nun asistini değerlendirip suskunluğunu bozdu.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

GÖZTEPE Başakşehir maçında yine sakatlık kabusu yaşadı. Orta saha Doğan Erdoğan sağ arka adalesinden sakatlanarak yerini Ahmed Ildız'a bırakmak zorunda kaldı. Sol kanatta görev yapan İsmail Köybaşı kaburgasına aldığı sert darbeyle sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. İlk yarının sonlarına doğru bu kez golcü Kubilay Kanatsızkuş sekmeye başladı. Sakat sakat oyuna devam eden Kubilay takımının ikinci golünü atıp, devre arası yerini Emersonn'a bıraktı. Üç oyuncunun da sakatlıkları çekilecek MR sonrası belli olacak.

ROMULO YİNE ŞOV YAPTI

GÖZTEPE'NİN gol makinesi Romulo Cardoso, asistleriyle de ön plana çıkıyor. Brezilyalı golcü, ligde yaptığı 10 asist ile takımına gollerinin yanı sıra asist katkısı sunarak önemli bir istatistik yakaladı. Son 4 karşılaşmada gol atamayan Romulo, Başakşehir karşılaşmasında yine 2 asist yaparak 4 golün 2'sine direkt katkı sundu. 23 yaşındaki golcü 15 gol kaydetti

STANİMİR STOİLOV'DAN SAKATLIK YORUMU

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 4-1'lik farklı Başakşehir galibiyeti sonrası, "Ben kariyerimde bu kadar sakatlıkla karşılaşmadım. İdmanlarda biz mi hata yapıyoruz, bilemiyorum. Yüksek dinamizmde oynamak ve çalışmak durumundayız" ifadelerini kullandı.