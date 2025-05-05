Göz-Göz’den yeni seri

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor'a konuk oldu. 3. dakikada Göz-Göz 1-0 öne geçti. Dennis'in uzun pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Romulo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz'den döndü. Kubilay kale sahasında kafayla dönen topu ağlara gönderdi. 9. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Soldan serbest atış kullanan Tijanic'in ceza sahasına yaptığı ortada Nielsen altıpasta kafayla topu filelere yolladı. 21. dakikada Tijanic ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda, top üstten auta gitti.

FARKI BİRE İNDİRDİLER

33'te Alioui'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ali Yavuz Kol, kaleci Lis'i önde görünce kafayla aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-2. İkinci yarıda Göztepe daha kontrollü bir oyun ortaya koydu. 70'te Victor Hugo'nun ceza sahası sağ çaprazından şutu üstten auta çıktı. 90. dakikada Romulo ceza sahasının sağ çaprazından pasını Victor Hugo'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutu kalenin solundan auta gitti ve maç 1-2 sona erdi.

KUBİLAY YİNE AĞLARI SARSTI

Göztepe'de son haftalarda ilk 11'deki yerini sağlamlaştıran Kubilay Kanatsızkuş, dün yine gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Başakşehir karşılaşmasında 1 gol ve 1 asist yapan 28 yaşındaki forvet, dün de Adana Demirspor deplasmanında gol perdesini açan isim oldu.

STOİLOV'DAN İLK 11'DE4 DEĞİŞİKLİK GELDİ

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta oynanan Başakşehir maçındaki 11'i A.Demirspor karşısında değiştirdi. Stoilov, Ogün'ün yerine Neilsen'i, Heliton'un yerine Taha'yı, İsmail'in yerine Nazım'ı, Doğan'ın yerine Ahmed'i sahaya sürmeyi tercih etti.

TARAFTARLAR ADANA'DA TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, kritik Adana Demirspor deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Adana'ya gelen sarı-kırmızılılar, önce şehri gezerek turistik bölgeleri ziyaret etti. Ardından karşılaşmanın oynanacağı stadyuma saatler öncesinden gelerek ilk düdükle birlikte tribünlerdeki yerini alan 12. adam, maç boyunca takımını desteklemek için marşlar ve besteler söyledi. Erken gelen gollerle rahatlayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e 3 puanla dönmenin sevincini yaşadı.

ÜST SIRALARLA PUAN FARKI KAPANIYOR

Sarı-kırmızılılar, uzun süren galibiyet hasretini sonlandırdıktan sonra 2'de 2 yaparak tekrar çıkışa geçti. Üst sıralara tırmanan Göz-Göz, Avrupa kupası yarışındaki rakiplerinin kaybetmesiyle aradaki farkı da kapatmaya başladı. Dün Eyüpspor deplasmanda Samsunspor'a yenilerek 50 puanda kalırken, Göztepe ise 46 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya çıktı.