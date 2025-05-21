Göztepe’den Tobiasz harekatı

Avrupa hayalini bir sonraki sezona erteleyen Göztepe, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, kaleci konusunda önümüzdeki yıl benzer sorunlarla karşılaşmamak adına harekete geçti. Sezona Polonyalı kaleci Mateusz Lis ile başlayan İzmir temsilcisi, beklenen performansı alamayınca son iki haftada kaleyi altyapıdan yetişen Arda Özçimen'e teslim etti. Ancak genç kalecinin, Rize'den yediği 6 gol, bardağı taşıran son damla oldu. Yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamak isteyen Göztepe, rotasını Polonya'ya çevirdi. Legia Varşova'nın 22 yaşındaki kalecisi Kacper Tobiasz listeye alındı.

AVRUPA'DA DA GÖREV ALDI

Kariyerine Legia'nın altyapısında başlayan Tobiasz, Stomil Olsztyn'da da oynadı. Ardından Legia'ya dönerek takımın as kalecisi olan file bekçisi, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Legia'nın kalesini koruyan Tobiasz, Avrupa ve Türkiye'den birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

STOİLOV'UN RAPORU BEKLENİYOR

AVRUPA iddiasını matematiksel olarak kaybeden Göztepe yeni sezona odaklandı. Kalan iki karşılaşmada evinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ve İstanbul'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un gelecek yılın raporunu hazırladığı ifade edildi. Gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyen Bulgar teknik adamın, bu sezon yaşanan şanssız sakatlıklar nedeniyle Sport Republic şirketinden geniş bir kadro kurulmasını da isteyeceği vurgulandı. Stoilov'un bonservisi İngiliz ekibi Southampton'da bulunan diğer forvet Juan'ın 1 sene daha takımda kalmasını talep ettiği de öğrenildi.

ROMULO REKORA DOĞRU

GÖZTEPE formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo Cardoso, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılı formayla şu ana kadar 13 gole ulaşan Brezilyalı futbolcu, yalnızca 2 gol daha atması halinde, Göztepe kulübünün Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını elde edecek. Romulo, özellikle sezonun ikinci yarısında takımın hücum yükünü sırtlayan isimlerin başında geldi. Ligde şu ana dek 13 gol ve 9 asistlik katkı sunan genç yıldız, toplamda 22 gole doğrudan katkı yaparak Göztepe'nin hücum hattındaki en etkili ismi oldu.

RAKİBİ JAHOVİC

Romulo'nun hedefinde, Göztepe'nin efsanevi golcüleri arasına adını yazdırmak var. Sarıkırmızılı takımda, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanı halen 2017-2018 sezonunda 14 gol atan Adis Jahovic'e ait. Romulo'nun önünde ise ligde yalnızca iki maç kaldı. Eğer bu maçlarda iki gol daha bulursa, Jahovic'i geride bırakarak rekorun yeni sahibi olacak. Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki en golcü yabancı oyuncuları arasında Adis Jahovic'in ardından Cherif Ndiaye, Romulo Cardoso, Andre Castro ve Cameron Jerome geliyor.

GÖZ-GÖZ'DE OGÜN FIRTINA GİBİ ESİYOR

GÖZTEPE'NİN 26 yaşındaki sağ beki Ogün Bayrak ışıldıyor. Oynadığı oyun ile taraftarın alkışını alan deneyimli oyuncunun gelecek sezonda da takımda kalması bekleniyor. Sözleşmesi bitecek oyuncu için yeni kontrat hazırlığı olduğu ifade edildi.

SARI-KIRMIZILILARDA ISAAC SOLET SEVİNCİ

GÖZ-GÖZ'ÜN sezon başındaki en önemli silahları arasında bulunan 23 yaşındaki orta saha Isaac Solet büyük ölçüde iyileşti. Bireysel olarak antrenmanlara başlayan Solet'in yaz kampıyla birlikte gelecek sezon yeniden aslar arasına gireceği kaydedildi.