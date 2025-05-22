Golcü Bekirîn rotası Göz-Göz

SÜPER Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, Avrupa iddiasını kaybettikten sonra yeni sezon için kolları sıvadı. Gelecek sene geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılılar küme düşen Sivasspor'un forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi transfer etmek için harekete geçti. Yıllarca alt liglerde oynayıp bu sezonu Süper Lig ekibi Sivasspor'da geçiren 25 yaşındaki futbolcunun Göztepe'ye transfer olmaya çok sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

LİSTEDE İLK SIRADA

BREZİLYALI Romulo Cardoso'nun satılma ihtimali ve kiralık oynayan Emersson'un kulübü Athletico Paranaense'ye dönecek olması nedeniyle yönetim, Bekir Turaç'ı ilk sıraya yerleştirdi. Forvet hattına Kubilay'ın yanı sıra bir yerli oyuncu daha transfer edecek olan Göz-Göz, Bekir ile bu hedef gerçekleştirmek istiyor. Etimesgut Belediyespor'da yetişen, sırasıyla Hacettepe, Hopaspor, Çankaya FK ve Denizlispor'da top koşturan oyuncu bu sezon başında Sivasspor'a gitmişti.

G.SARAY BİLETLERİ SATIŞTA

GÖZTEPE'NİN 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluğunu bitime 2 hafta kala garantileyen Galatasaray'ı evi Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı maçın bilet fiyatları belirlendi. Karşılaşmanın az sayıdaki günlük maç biletleri VIP tribünler 5250 ve 4000 TL, numaralı 2000 TL, maraton 1500, kale arkaları 1250, misafir tribün 1600 TL'den satışa çıkıyor.

BELGESEL GALASI YARIN YAPILACAK

GÖZTEPE Spor ve Eğitim Vakfı, GözGözTv ve Furano You- Tube kanalı tarafından hazırlanan "YAŞAYABİLENE" belgeselinin galası yarın gerçekleşecek. Göztepe tribünlerinin hikayesinin anlatılacağı belgesel Konak'taki İzQ Büyük Etkinlik Salonu'nda saat 19.25'te gerçekleşecek. Kulüp ve camianın önemli isimleri de galada olacak.