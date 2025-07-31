Sarı-kırmızılılara yeni ana sponsor

GÖZTEPE, 101 Okey Plus ile Ana Sponsorluk anlaşmasına imza attı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleşen lansmana Göztepe CEO'su Kerem Ertan ve Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç katıldı. Lansmanda konuşan Ertan, "Geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan ve dijital dünyada Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan 101 Okey Plus ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Göztepe'nin büyüyen marka değerine katkı sağlayacak bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta Buğra Koç olmak üzere tüm Zynga Türkiye ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Zynga Türkiye Genel Müdürü Buğra Koç ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de geliştirilen ve yerel kültürümüzü dünya çapında temsil eden en popüler oyunlarımızdan biri olan 101 Okey Plus'ı, Göztepe Spor Kulübü gibi köklü ve tutkulu bir camia ile aynı sahaya taşıyor olmak bizim için gurur verici. Bu sponsorluğu, oyun topluluğumuzun enerjisini, yaratıcılığını ve bir arada olma kültürünü sahaya yansıtmanın bir yolu olarak görüyoruz." Yapılan anlaşma kapsamında 101 Okey Plus, 2025-2026 sezonu boyunca Göztepe Futbol A Takımı'nın Ana Sponsoru olarak formaların ve antrenman kitlerinin göğüs bölgesinde yer alacak. Ayrıca kulüp ve taraftar iş birlikleriyle çeşitli dijital kampanyalar da hayata geçirilecek.