Brezilyalı sayısı sekize yükseldi

Son olarak 30 yaşındaki Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'deki Brezilyalı oyuncu sayısı da sekize yüksedi. Yaz transfer döneminde yine Sambacılar diyarından Allan Godoi, Rhaldney Gomes ve Janderson de Costa'yı renklerine bağlayan Göz-Göz'ün geçen sezonki kadrosunda Heliton Santos, Romulo Cardoso, Juan Santos ve Emersonn Silva da bulunuyor. Ayrıca İzmir ekibinde yabancı olarak Fransız Malcom Bokele, Sloven David Tijanic, Polonyalı Mateusz Lis, Nijeryalı Antony Dennis ile Junior Olaitan, Tanzanyalı Novatus Miroshi Ürdünlü İbrahim Sabra ve Tunuslu oyuncu Amine Cherni yer alıyor.