Göztepe’nin Nelsson trafiği

YENİ sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yenileyen Göztepe transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir listesinde olan G.Saray'ın stoperi Victor Nelsson için yeniden harekete geçtiği öğrenildi. Göz- Göz ile birlikte Samsunspor'un da kadrosuna dahil etmek istediği Danimarkalı oyuncu için İtalyan kulüplerinden Verona'nın da devreye girdiği konuşulurken İstanbul temsilcisinin 6-8 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.

Şu ana kadar olumlu bir cevap alınamasa da Nelsson konusunda inadını sürdüren Göz-Göz'ün kiralama formülünü de masaya koyduğu iddia edilirken önümüzdeki hafta içerisinde görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. 2021 yılında Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson, Galatasaray formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Oyuncunun sarıkırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bilindiği üzere Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na 14 kişilik yabancı futbolcu sayısını bildirmiş ve sarı kırmızılılar Nelsson'u bu listeye dahil etmemişti. Göztepe'nin Nelsson transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif bir ismi gündeminde tuttuğu gelen haberler arasında.

'GÖZTEPE AGRESİF BİR TAKIM'

TRENDYOL Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, eski takımı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bütün takımlar için keyifli bir sezon olması temennisinde bulunan Palut, "Göztepe takımı geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Son derece agresif bir takımla oynayacağız." ifadesini kullandı.