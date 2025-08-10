Göztepe sezonu Rize’de açıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonundaki ilk maçında bugün saat Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda, hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından ekranlara gelecek. Transfer döneminde geçen sezonki kadrosundan 11 futbolcuyla yollarını ayıran, 1 futbolcusunun bonservisini kiralayan İzmir kulübü, 7'si yabancı 9 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un görev vermesi halinde Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson, Sabra, Ruan ve Efkan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla resmi bir maçta mücadele edecek. Göztepe, Rize kafilesine iki önemli ismi dahil etmedi.

OGÜN OYNAYAMAYACAK

Slovenya kampında omzundan sakatlanan ve ameliyat edilen sağ bek Ogün Bayrak ile Almanya'nın Leipzig kulübüne transferi gündemde olan Romulo Cardoso, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Bu sezon ligde yer alan takımların hepsiyle daha önce Süper Lig'de karşılaşan Göztepe, en çok maçı Galatasaray ile oynadı. Galatasaray ile 62 müsabakaya çıkan Göztepe, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 58, Gençlerbirliği ile 36, Trabzonspor ile 30 karşılaşmada rakip oldu.

GALİBİYET SAYISINDA KARADENİZ EKİBİ ÖNDE

Rakibiyle daha önce Süper Lig'de 14 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu sınavlarda 20 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 25 gol gördü. Rize deplasmanında galibiyeti bulunmayan Göz-Göz 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ç.Rize Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe'nin Süper Lig'de yer aldığı 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında 40 lig maçına çıktı.