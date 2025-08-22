Göztepe çok umutlu

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan erkek basketbol takımlarının başarılı olacağına inandığını söyledi. Sepil, genel menajeri Onur Aksoy ve başantrenör Rüçhan Tamsöz ile Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon profesyonel liglerde yer alma kararı aldıklarını ve ilk sezonda şampiyon olarak bir üst lige yükseldiklerini anımsattı.

Göztepe'yi her zaman en üstte temsil etmek istediklerini vurgulayan Sepil, "Hayalimiz salonumuzu yapmak. Yapılıncaya kadar iyi bir salonumuz var. Yeni sezondan çok umutluyum. Bu sene Göztepe basketin İzmir'de, Türkiye'de sesinin çıkacağını ve herkesin 'evet artık Göztepe baskette de var' diyeceklerine emimin. İzmir için Göztepe-Karşıyaka rekabetinin olması gerekiyor. Futbolda olduğu gibi basketbold da sponsor ihtiyacımız var. Kendi ayakları üzerinde duran bir takım oluşturmak için her şeyi yapıyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolun yüzde 80'ini aştık diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"TECRÜBELİ BİR TAKIMIZ"

Genel menajeri Onur Aksoy da Göztepe gibi büyük bir camiada olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Aksoy, şunları kaydetti: "Kadromuzda bu ligin tecrübeli, şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Tecrübeli bir kadromuz var ama bunların içerisinde gençler de var. Lige çok büyük bir renk katacağımızı, çok mücadeleci bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Özellikle iç saha da rakiplere çok büyük sıkıntı yaratacağız." Başantrenör Rüçhan Tamsöz ise geçen sezon çok güzel bir hikayeyi tamamladıklarını, bu yıl da aynı hikayeyi devam ettirmek istediklerini aktardı. Tamsöz, "Bu ligin başarılı oyuncularını bünyemize kattık. Futbol tarafındaki istikrarı, sürdürülebilirliği basketbol tarafından da gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz" diye konuştu.

MEHMET SEPİL'DEN İNCİLER

- Kadın Hentbol ve atletizm konusunda önümüzdeki günlerde yeni haberlerimiz var.

- İnciraltı'nda yapmayı planladığımız tesis için artık sona yaklaştık.

- Romulo'dan gelecek para direk Göztepe için altyapıya aktarılacak.

- Hedefimiz İzmirli sporcuları kentimize geri getirmek.

- Tüm kulvarlarda Avrupa'yı hedefliyoruz.