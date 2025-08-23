Juan Silva harekatı

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'de transfer çalışmaları sürürken, yönetimden flaş bir hamle geldi. Bir süre önce Brezilyalı yıldız golcüsü Romulo Cardoso'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderen Göz-Göz, kadrodaki bir diğer Sambacı'nın ise bonservisini almak üzere. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Stanimir Stoilov'un prenslerinden biri olan Juan Silva'nın bonservisini almak için harekete geçti. Göztepe gibi Sport Republic şirketi tarafından yönetilen kardeş kulüp Southamhton'dan geçen sezon başında kiralanan Brezilyalı golcü, bu sezon da Göz-Göz forması giyiyor. Kurmaylar, İngiliz ekibine oyuncunun bonservisini almak için teklifte bulunurken, anlaşma büyük oranda sağladı. Henüz 23 yaşında olan ve bu sezon kendisinden patlama beklenen Juan Silva'nın da İzmir'de mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği ifade edildi.

SAO PAULO'DA YETİŞTİ

Sarı-kırmızılılar'ın en kısa sürede anlaşmayı resmiyete dökerek Sambacı ile 2029 yılına kadar kontrat yapması bekleniyor. Bu sezon Rize ve Fenerbahçe maçlarına ilk on birde başlayan Juan, İstanbul ekibine karşı şanssız bir kırmızı kart görmüştü. Brezilya'da Sao Paulo ekibinin alt yapısında yetişen Juan Silva, Brezilya U14 Takımı'nda da 4 kez görev yapmıştı. Santrfor özelliklerinin yanı sıra orta sahanın solunda, sol kanat ve sağ kanatta forma giyebilen Juan, çok yönlülüğü sayesinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un en çok güvendiği oyuncuların başında geliyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu Göztepe'den önce forma giydiği Sao Paulo'da çıktığı 86 karşılaşmada 7 gol kaydedip, 6 da gol pası verdi.

GÖZTEPE'DE OGÜN UZATTI

SÜPER Lig'in iddialı Ege temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonuna giren sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak, 2026'da bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Sportif Direktör Ivan Mance'yle bir araya gelerek imza atan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat olduğu için ligde ilk iki maçta forma giyememişti. Ivan Mance, yeni sözleşmeyle ilgili, "Ogün ile sözleşmemizi uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'e yükselişimizde ve geride bıraktığımız sezonda önemli rol oynayan oyuncularımızdan biri oldu. Her antrenmanda ve her maçta yüzde yüzünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden biri. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek" dedi.

DESTANOGLU ATAĞI

POLONYALI file bekçisi Mateuss Lis'in Fenerbahçe maçındaki performansına rağmen yönetim, kalede rekabeti artıracak bir isim arıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen Beşiktaş'ın eldiveni Ersin Destanoğlu için hafta sonu yönetim resmi girişimde bulunacak. Yeni sezon da Avrupa hedefi koyan Göz-Göz uzun lig maratonunda sakatlık ve formsuzluğu düşünerek kaleyi 24 yaşındaki Ersin ile sağlama almak istiyor.