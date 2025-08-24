Önce alkış, sonra ikaz

KARAGÜMRÜK maçıyla Avrupa iddiasını orta koyan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov da sonuçtan hayli memnundu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Bulgar teknik adam, öğrencilerini skordan dolayı kutlarken, özeleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini ifade ederken takımın gelişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. "Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz" diyen başarılı çalıştırıcı, "Hücumda yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Sakin kalmalı ve gelişmeyi sürdürmeliyiz. Çok daha iyi olabiliriz" ifadelerini kullandı.

HÜCUM HATTINI BEĞENMEDİ

STANİMİR Stoilov sözlerini sürdürdü: "Hedeflerimiz yüksek. Futbolda her zaman gelişmeye yer vardır. Şu ana kadar savunmada kötü bir performans göstermedik ama takımımızın savunma potansiyeli çok yüksek. Bu, hala gelişmeye açık. Savunma santrforlarla başlar ve tüm takımı kapsar. Oyunun iki yönünde de gelişmeliyiz. Geçen sezona göre savunmada daha akıllı oynuyoruz. Hücumda ise potansiyelimizi artırmamız gerekiyor. İyi bir denge sağlamalıyız."