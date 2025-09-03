Göz-Göz atakta

Şu zamana kadar transfer döneminde 9 futbolcu ile sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe'nin milli takım arasında gündeminde forvet takviyesi var. Takıma büyük bonservis geliri elde ederek veda eden Romulo ve Emersonn Correia'nın boşluğunu doldurmak için 4 koldan transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 1 yerli, 1 de yabancı golcünün peşinde. Göz-Göz, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun 20 yaşındaki forveti Jardiel ve Fransız temsilcisi Rennes'de gözden çıkarılan milli golcü Bertuğ Yıldırım'u kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Brezilya pazarını yakından takip eden İzmir ekibi, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Jardiel'e olumlu rapor verdi.

Tam adı Jardiel Maciel Libertino da Silva olan oyuncunun 700 bin Euro değeri bulunuyor. Bu sezon Serie A'da 3 maça çıkan Jardiel, geçen sezon Gremio'nun U20 takımında 16 karşılaşmada 7 gole imza attı. Rennes'de düşünülmeyen ve geçen sezon olduğu gibi kiralanması beklenen Bertuğ Yıldırım'la ise Göztepe ile birlikte bazı Süper Lig ekipleri yakından ilgileniyor. Ancak yaz transfer döneminden beri ısrarını sürdüren Göz- Göz'ün, Bertuğ transferinde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında. Futbola Sarıyer altyapısında başlayan Bertuğ, Hatayspor'ta parladı ve 2023-24 sezonunda 5 milyon Euro bedelle 5 yıllığına Rennes'e transfer oldu.

DENNİS FIRTINASI

SÜPER Lig'de ilk 4 haftayı 8 puanla 3'üncü sırada tamamlayıp milli araya moralli giren Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis sezona fırtına gibi başladı. Göztepe'de 3. senesine giren Nijeryalı orta saha, kariyerindeki ilk Süper Lig gollerini bu sezon attı. Dennis, siftahı Ç.Rizespor deplasmanında yaptı. Daha sonra ilk 11'e dönen genç futbolcu, 1-1 berabere biten Konyaspor maçında da ağları havalandırdı. Dennis, şu an itibariyle takımın en skorer oyuncusu unvanına sahip oldu.