Göz-Göz’de Rouhi bombası

Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta karşılaşmasında pazar günü Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe transferde vites yükseltti. Transfer sezonunun bitimine 2 gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran Göztepe, forvet, sol bek ve kaleci takviyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle Amir Cherni ile sol bekte rekabet edecek oyuncu için kolları sıvayan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic, Juventus'tan sol bek Jonas Rouhi'ye talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 21 yaşında Fas asıllı İsveçli futbolcuyu kiralamak istediği ifade edilirken, Jonas Rouhi için Belçika kulübü Westerloo'nun da devrede olduğu ileri sürüldü. Rouhi, 7 Ocak 2004 yılında İsveç'te, Faslı bir baba ve Polonyalı bir annenin çocuğu olarak hayata gözlerini açtı.

MALMÖ'DE PARLADI

Kariyerine yerel kulüplerde başlayan genç yetenek, hızla Malmö FF altyapısına geçti. Malmö'de U19 ve U21 takımlarında kaptanlık yaparak dikkat çekti, İsveç genç milli takımlarında da liderlik sergiledi. 2024 yazında Juventus'a transfer olan Rouhi, önce İtalyan ekibinin 2. takımında Serie C'de parladı; 2 gol atarak hücum katkısı sağladı. Rouhi'nin piyasa değeri 2 milyon euro civarında. Göztepe de yaz transfer dönemini Fas asıllı İsveçli oyuncu Jonas Rouhi ile kapatarak önemli bir hamle yapmayı planlıyor.

DOĞAN VE BERTUĞ TRANSFERİ BİTİYOR

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'equipe, sarı-kırmızılıların uzun süredir gündemde olan milli futbolcular kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes'le 5 milyon euro karşılığında anlaştığını iddia etti. L'equipe, Göztepe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiğini ifade ederek, "Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Göztepe'nin Türk oyuncuların bedeli için 5 milyon euro ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Göz-Göz ayrıca İngiltere Championship takımı Bristol City'nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong ile de temaslarını sürdürüyor.